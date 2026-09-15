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Популярное таллиннское кафе Boheem закрывается

Долгое время работавшее в Таллинне неподалеку от Балтийского вокзала кафе Boheem закроется в конце сентября.
Кафе Boheem находится в Таллинне неподалеку от Балтийского вокзала и оживленного района Теллискиви.
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