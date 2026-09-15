Популярное таллиннское кафе Boheem закрывается

Еще совсем недавно будущее расположенного в таллиннском квартале Fahle ресторана A.ju висело на волоске, но теперь его работники взяли управление в свои руки и вновь открыли заведение уже в качестве новых владельцев.
Кристьян Куум, который помог известному шеф-повару Орму Оя запустить несколько ресторанов, а затем вместе с матерью открыл рестораны Nomade, не боится неудач в бизнесе. Напротив – осенью он собирается открыть в Таллинне еще одно заведение и мечтает вывести семейный бизнес за пределы Эстонии.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.