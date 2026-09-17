Назад Топ-менеджер дважды оставался без работы, и теперь может жить только с инвестиционного портфеля Топ-менеджер Олле Тишлер строил свою карьеру более 25 лет. Дважды в своей жизни он оставался без работы и жил в эти периоды только за счет инвестиционного портфеля, который сегодня насчитывает несколько миллионов евро.

Топ-менеджер Олле Тишлер дважды в своей жизни оставался без работы. Не беда: многомиллионный инвестиционный портфель позволял полностью жить на доходы с него.

Foto: Лийз Трейманн

Первый опыт работы будущий топ-менеджер получил еще в первом классе.

«Летом я ездил к тете в деревню, и когда она утром уходила на работу, брала меня с собой», — рассказывал Тишлер о своем первом знакомстве с деньгами. В конце дня восьмилетний мальчик получал зарплату в пять рублей.

Сегодня его доходы выше: многомиллионный инвестиционный портфель позволяет ему при необходимости жить, не работая. Эту возможность он уже использовал дважды.

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Тишлер рассказал, что в молодости он использовал заработанные деньги для финансирования всех своих хобби, таких как создание музыкальной группы и картинг, в котором он стал чемпионом Эстонии среди юниоров. «Это показало, что даже ребенок может многого добиться, если будет работать с полной отдачей». Его родители работали менеджерами среднего звена в крупных компаниях. Дома Тишлер часто слышал рассказы о том, что происходит в компаниях, с какими проблемами там сталкиваются и какие взаимоотношения существуют. Еще в детстве он поставил себе цель – однажды самому стать руководителем компании. Его первая инвестиция случилась в 22 года, когда Тишлер купил квартиру в Ласнамяэ, которую сдавал в аренду. В 24 года инвестиционный портфель молодого человека в основном находился в руках управляющих портфелями - и так продолжалось почти 20 лет. Огромный мир инвестиций открылся ему лишь позже. Who is Mr. Tischler? Топ-менеджер Олле Тишлер (54) родом из Таллинна. Он получил степень бакалавра в области экономической кибернетики в Тартуском университете, а также степень бакалавра делового администрирования в EBS. Тишлер получил степень магистра делового администрирования в Университете Стратклайда в Глазго. Работа: с 2023 года: Voicecom, генеральный директор с 2022 года: Tehnopol, ментор стартапов и бизнес-ангел с 2016 года: TalTech, приглашенный лектор 2020–2022 годы: Cybernetica, заведующий кафедрой 2018–2020 годы: Creatomus.com, соучредитель стартапа январь 2018 года – сентябрь 2018 года: Elron/Eesti Liinirongid AS, генеральный директор 2016–2017 годы: Novira Capital, менеджер по продажам и маркетингу 2014–2017 годы: Эстонский фонд развития/Smart Cap, член инвестиционного комитета 2001–2016 годы: Oracle, руководитель Балтийского региона Инвестиции: Текущий портфель, оцениваемый в семизначную сумму, состоит преимущественно из пенсионных фондов, облигаций, фондов акций, недвижимости, стартапов, акций американских технологических компаний и криптовалют. Семья: Тишлер — отец троих детей, тройняшек. Тишлер не понимает, зачем досрочно выходить на пенсию. «Обычному человеку по-прежнему нужна целеустремленность, и даже управление инвестициями не дает настоящего чувства удовлетворения».

Foto: Лийз Трейманн Болезненные уроки Более 30 лет назад, когда Тишлер начинал инвестировать, одним из способов попасть в банковский сектор было купить еще акций. Сначала Тишлер был клиентом приватного банкинга Hoiupank, а затем перешел в Swedbank, где сформировал инвестиционный портфель. Тишлер не хочет вспоминать об этом периоде: портфель был сформирован до кризиса 2008 года. Из Swedbank он перешел в Luminor, опыт инвестирования в котором ему понравился больше. Причина: после финансового кризиса Luminor предлагал структурированные депозиты и некоторые другие продукты, которые приносили доход. Но именно там Тишлер понес болезненные потери, связанные с облигациями, когда купил через Luminor государственные облигации Греции, Португалии и Ирландии. На греческих облигация он потерял 42% портфеля. Горячие новости ТОП самых богатых людей Эстонии: новый лидер побил прежний рекорд и вышел в отдельную лигу ТОП самых богатых русскоязычных бизнесменов: судоремонт и польский рынок Убыточная металлургическая компания остановила производство и сокращает сотрудников KM Универсального места для поиска автомобиля больше нет: как меняется автомобильный рынок Эстонии

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«Эта боль прошла, и к счастью, мне удалось поэкспериментировать на разумные суммы в условиях, когда ничего не знаешь наверняка», — вспоминал Тишлер. Он добавил, что управляющие портфелем предупреждали его, но он взял на себя ответственность за собственные инвестиции.

Более 20 лет я был таким инвестором, что у меня даже не оставалось времени на инвестиции.

На протяжении почти 20 лет его инвестиционный портфель состоял из нескольких отдельных инвестиций в недвижимость и портфелей из приватного банкинга. Лишь когда Марко Ооло и Тынис-Денис Меркульев основали Инвестиционный клуб, он нашел в нем единомышленников, получил новые знания, и, наконец, перед ним открылся мир инвестиций.

Тишлер вспоминает, что у него был период в жизни, когда ему не хватало времени на инвестиции, были маленькие дети, и он работал в двух странах. В тот период он просил своего управляющего ежемесячно предоставлять ему обзор того, что происходит с портфелем.

«Более 20 лет я был таким инвестором, что у меня даже не оставалось времени на инвестиции», - смеется Тишлер.

В 2018 году темп его жизни замедлился, и он впервые остался без работы. Тогда Тишлер поставил перед собой цель сделать инвестирование своим хобби, посвятить ему время, учиться и читать различные отчеты. «Мне очень нравилось, что у меня было восемь часов в день, чтобы читать об инвестициях, экономике и не принимать инвестиционных решений на ходу», — сказал Тишлер.

Как инвестор, Тишлер пробовал себя в недвижимости, акциях, фондях, облигациях и инвестициях в стартапы, но наиболее уверенно он чувствует себя в области облигаций и стартапов.

Тишлер продолжает формировать свой портфель, недавно сократив в нем долю недвижимости. Он добавил, что приобрел различные облигации на Балтийской фондовой бирже, а также ему нравятся фонды Avaron и Trigon Eastern European.

Рано или поздно вы поймете, что любой стабильный инструмент, дающий 10% доходности, намного лучше всех этих ковбойских приключений.

Говоря о болезненных уроках, Тишлер вспомнил об облигациях PlusPlus Capital. «Здесь потери были более серьезными. А я-то думал, что умею управлять рисками», — вспоминает Тишлер. Он считал самым большим риском то, что руководство может создать конфликт. Он также видел риск рефинансирования, но не считал его таким уж серьезным.

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Инвестор также пострадал от скандала с Planet42, но в итоге все обошлось: он вернул большую часть денег с процентами.

Помимо убытков от облигаций, Тишлер также обращает внимание на стартапы. По его словам, все инвестиции в Funderbeam были «вечеринкой на стероидах», где он вкладывал небольшие суммы, вкладывая по 500 евро за раз.

«Сегодня я бы так уже не делал: рано или поздно вы поймете, что любой стабильный инструмент, приносящий 10% доходности, намного лучше всех этих ковбойских приключений», — сказал Тишлер, решивший отказался от погони за максимальной доходностью. Теперь он фокусируется на том, чтобы портфель работал оптимально, а основной капитал всегда был защищен.

В свободное время Тишлер любит проводить время на море и кататься на лыжах. Фотографии: частная коллекция.

Пенсионные фонды как основа портфеля.

Тишлер разделил свой портфель на несколько частей, одна из которых (меньшая по размеру), является обучающим и тестовым портфелем, а оставшаяся часть портфеля разделена на довольно крупные доли - чтобы было проще администрировать.

Можно назвать это “вотчлистом”, но в реальности я вкидываю по 500 евро, чтобы просто быть в курсе событий.

До 25% его средств инвестировано в пенсионные фонды, поскольку он давно и осознанно размещает свои свободные средства в фондах третьей пенсионной ступени.

«Как однажды сказала Кристи Сааре, даже если я совершу ошибку, кто-то другой будет заботиться о том, чтобы я не потерял весь портфель», — сказал Тишлер. Кроме того, его портфель включает в себя различные облигации, фонды, недвижимость, стартапы и, в небольшой степени, криптовалюты.

Тишлер выделил часть своего портфеля для экспериментов. Помимо этого, у него есть своегобразный вотчлист «Если это, конечно, можно назвать вотчлистом: я вкидываю 500 евро, чтобы просто быть в курсе событий».

В качестве примера он привел акции компании Cerebras, вышедшей на биржу в мае, в которые он инвестировал небольшую сумму. Он пояснил, что это побуждает его читать о компании, интересоваться ею.

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Тишлер считает, что жизнь в пределах своих реальных экономических возможностей является одним из важнейших компонентов его инвестиционного пути, поскольку основная часть роста портфеля приходится на инвестированный капитал.

«Я считаю крайне важным достичь таких гармоничных отношений с деньгами, чтобы деньги были спутником и инструментом, а не источником напряжения в погоне за постоянной прибылью», — подытожил инвестор, основываясь на своем многолетнем опыте инвестирования.

Если у тебя небольшой портфель, то ты можешь брать на себя риски, и иногда, вопреки статистике, получать повышенную доходность. Но с большими суммами неизбежно вступает в силу закон больших чисел

Тишлер взял за правило, что прежде чем совершить новую инвестицию или войти в сложную позицию, он должен выписать на бумаге пять конкретных рисков. Эта привычка заставляет его взвешивать все «за» и «против», видеть обе стороны медали и принимать качественное решение.

По классификации Тишлера, портфель до 100 000 евро — это небольшой портфель, а все, что выше — большие деньги.

«Если у тебя небольшой портфель, то ты можешь брать на себя риски, и иногда, вопреки статистике, получать повышенную доходность. Но с большими суммами неизбежно вступает в силу закон больших чисел», — считает инвестор.

Он также отметил, что в какой-то момент абсолютная доходность портфеля теряет свою важность. Он считает, что портфель объемом 1,8 миллиона евро в состоянии обеспечить его владельцу достаточный уровень жизни, и в таком случае стабильность становится более важной. Такой портфель может полностью поддерживать владельца финансово, обеспечив ему свободу и душевное спокойствие, считает Тишлер.

Тишлер не гонится за максимальной доходностью и сфокусировался на обеспечении оптимальной согласованности всех частей портфеля и защиты базовых активов. В случае крупного портфеля даже 1%-ное колебание доходности влияет на результаты и управление рисками во много раз важнее, чем в случае небольшого портфеля.

Владельцы стомиллионных портфелей мыслят совершенно иначе, чем владельцы миллионных портфелей, отмечает Тишлер. Швейцарские управляющие активами не стремятся к доходности в 8%, а предпочитают стабильные 4%.

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Правила жизни Олле Тишлера • Я начинал как инвестор без какой-либо стратегии. 32 года назад я еще стремился к высокой доходности, поскольку капитал формировался из сбережений. За последние 8 лет я хотел пробовать разные вещи и узнал больше, чем за предыдущие 20 лет. Мой портфель — результат этого процесса, я не слишком склонен к аналитическому мышлению». • «В условиях бума искусственного интеллекта и появления новых отраслей я стараюсь входить в бизнес небольшими суммами, набираться опыта и смотреть, как я буду вести себя в разных ситуациях. Так учишься плавать в воде». • «Я часто полагаюсь на интуицию, т.е. на внутреннее чутье». • «Со временем я понял, что количество денег влияет на поведение. В случае с небольшими суммами мы стремимся к высокой прибыли, потому что потери невелики. Управление и потеря небольшой и крупной суммы — это совершенно разные вещи с эмоциональной точки зрения». • «Сегодня самый важный вопрос — не инструмент или доходность, а когда его станет достаточно. Когда я смогу сказать, что мне больше не нужно приумножать свой капитал, а я могу начать жить на него на протяжении всей своей жизни? Я уже дважды жил за счет своего портфеля, и испытываю на этот счет невероятное воодушевление».

Жизнь топ-менеджера

Помимо инвестиций, важную роль в его жизни играет работа. Тишлер осознанно встал на путь становления топ-менеджером: еще будучи студентом первого курса EBS в 1991 году, он знал, в каком направлении двигаться. Он хотел работать в крупных, сложных и многоуровневых структурах, таких как банки или телекоммуникационные компании.

Тишлер почти 15 лет проработал в американской технологической компании Oracle, где возглавлял Балтийский регион. Он рассказывал, что темп жизни топ-менеджера был просто сумасшедшим: приходилось работать одновременно в двух странах, Таллинне и Вильнюсе. Это означало командировки, постоянные переезды между странами и городами, ранние подъемы и ночевки в отелях.

В то время никто не говорил о выгорании, но работа топ-менеджера была сопряжена с огромным стрессом.

«Как-то я разговаривал с литовским коллегой, и у меня был туман в глазах, а мозг просто схлопнулся», — вспоминал Тишлер.

Основываясь на собственном опыте, Тишлер сформулировал так называемую шестиногую модель управления, согласно которой он выработал для себя подходящий стиль. По его философии, топ-менеджер работает одновременно на шесть сторон: клиентов, партнеров, своих сотрудников, начальство, акционеров и себя самого. По мнению Тишлера, именно лидер должен уметь учитывать интересы всех сторон.

Если остаются только две ноги, ради которых лидер усердно работает, то всё быстро рушится. Сам Тишлер почувствовал, что в какой-то момент он работал уже не на себя, а на своих сотрудников и, в меньшей степени, на начальство.

Поскольку Тишлер почувствовал, что эта сфера ему больше не подходит, он уволился и попытался сменить профессию, уйдя из IT-сферы. «Я пытался сменить карьеру несколько лет и потерпел неудачу», — сказал Тишлер, добавив, что все всегда смотрят резюме, и трудно вырваться из тени предыдущей работы.

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Топ-менеджер взял длительный перерыв в работе и почти полтора года жил за счет своего портфеля. После этого Тишлер почти два года возглавлял отдел продаж и маркетинга в компании по недвижимости Novira. Затем он почти год был генеральным директором Elron, после чего вернулся в технологический сектор в компанию по кибербезопасности Cybernetica, где также занимал руководящую должность.

Жизнь за счет инвестиционного портфеля

Тишлер дважды в своей жизни оставался без работы.

В первый раз этот период был коротким и длился около полугода, из-за чего он даже толком не успел начать жить именно за счет своего портфеля. Во второй раз, выгорев на посту топ-менеджера, он оставался дома почти полтора года и обнаружил, что человек начинает отдыхать только через шесть месяцев.

Что касается жизни за счет портфеля, Тишлер сказал, что ты можешь сколько угодно читать и анализировать, но нельзя протестировать корабль на суше. По его опыту, преодолеть свои страхи и обрести настоящую уверенность можно только тогда, когда ты проживаешь ситуацию, где ты каждый месяц снимаешь 3000–4000 евро со своего портфеля и видишь, что ничего плохого с ним не происходит. Через четыре месяца у тебя появляется понимание и опыт того, как снятие денег на самом деле влияет на твой портфель.

Когда он жил за счет своего портфеля, сначала он использовал денежные резервы, или “фонд душевного спокойствия”. Позже он вспоминает эмоциональный барьер — продавать фонды было гораздо проще, чем хорошо работающие отдельные акции.

Однако Тишлер выделил болезненный момент, вызванный тем, что Эстония маленькая: топ-менеджерам, длительное время, оставшимся без работы, потом трудно на нее вернуться. «Недавно мне позвонил друг и сказал, что переезжает в Финляндию и будет работать там, потому что в Эстонии для него нет работы», — проиллюстрировал ситуацию Тишлер.

Он видит, что в последнее время многие руководители высшего звена ушли с работы, и ему жаль, что большой объем интеллектуального потенциала простаивает дома и не используется. «Кто читает книги, кто развивает консалтинговый бизнес, кто занимается инвестициями…»

Однако сам Тишлер после долгого перерыва вернулся к работе и теперь руководит небольшой IT-компанией Voicecom. Компания сама разыскала его во время отпуска.

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Тишлер также раскритиковал стремление уйти на пенсию в 40 лет, которое, по его словам, является верным путем к депрессии.

«Нормальному человеку нужно работать, и даже управление инвестициями не дает настоящего чувства удовлетворения», — говорит он. По словам Тишлера, когда вы берете длительный перерыв, вы неизбежно в какой-то момент почувствуете желание что-то делать.

«Я считаю крайне важным достичь таких гармоничных отношений с деньгами, чтобы деньги быи спутником и инструментом, а не источником напряжения в погоне за постоянной прибылью», — говорит Олле Тишлер

Foto: Лийз Трейманн

Финансовую мудрость - детям

Тишлер также передает свои уроки жизни и знания своим троим детям, и у неего есть очень четкие и практические принципы, как это делать. Он считает, что дети должны говорить со своими родителями о деньгах, семейном бюджете и основных расходах с подросткового возраста.

Особенно важно, чтобы тон не был скупым или напоминал позицию жертвы, а был сосредоточен на возможностях и решениях. «Экономия денег должна преподноситься детям не как слезливая бережливость, а как свобода и создание новых возможностей», — пояснил он.

Тишлер создал инвестиционные счета для каждого ребенка, но он считает, что самостоятельный опыт работы, полученный в юности, и чувство заработка формируют систему ценностей ребенка, и поэтому они важнее инвестиций. Например, его дети летом работали официантами в кафе, потому что заработанные за день 90 евро дают мгновенное ощущение, что заработок — это ощутимый результат.

Неважно, насколько богаты дети, опыт работы нужно получать в молодости, уверен Тишлер. Он вспомнил, как сам учился в США в школьные годы и помнил девочку из исключительно богатой семьи. «Хотя у этой семьи было девять машин и девять комнат, девочка обычно ходила мыть посуду со своими одноклассниками», — привёл он пример. Это хорошо иллюстрирует, что люди не всегда делают выбор, основываясь исключительно на своих финансовых возможностях.

Тишлер также отметил, что отложил 100 000 евро из своего инвестиционного портфеля на оплату обучения детей. Он дал им свободу выбора: учиться в Тарту, где у них было бы больше денег, или за границу, где денег было бы меньше. Объясняя причинно-следственную связь, Тишлер сказал детям, что они могут принять это решение, потому что их отец на протяжении 20 лет постоянно откладывал деньги из своей зарплаты и инвестировал их. Теперь дети могут выбирать между европейскими университетами.

Еще до того, как детям исполнилось 18 лет, Тишлер открыл им инвестиционные счета. Он вспоминал, как сидел с детьми на пляже и совершил небольшую пробную покупку биткоинов на своем телефоне, чтобы показать им, что инвестирование — это простое повседневное дело, которое не нужно откладывать.

Сначала они совершали сделки вместе, но когда дети стали взрослыми, они взяли на себя полную ответственность. Тишлер вспоминал, как его дочь объявила о своем участии в IPO Liven. Тогда он спросил, зачем дочь это сделала, но затем признал, что это деньги ребенка, и она должна делать, что хочет.

Поэтому он посоветовал детям совершать все ошибки, но делать это сейчас, когда одна инвестиция не превышает 25 евро. Причина в том, что ошибки, совершенные с небольшими суммами в молодости, почти ничего не стоят, но они дают поведенческий урок, который предотвратит большие потери в будущем. Тишлер передал эти и другие жизненные уроки и инвестиционные идеи своим детям, написав им длинные записки, когда им исполнилось 18 лет.