Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,12%319,35
  • OMX Riga−0,12%971,58
  • OMX Tallinn−0,07%2 230,03
  • OMX Vilnius0,21%1 509,47
  • S&P 500−0,04%7 804,37
  • DOW 30−0,23%51 729,92
  • Nasdaq −0,18%27 197,86
  • FTSE 100−0,06%10 650,33
  • Nikkei 225−1,82%67 777,52
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%94,44
  • OMX Baltic0,12%319,35
  • OMX Riga−0,12%971,58
  • OMX Tallinn−0,07%2 230,03
  • OMX Vilnius0,21%1 509,47
  • S&P 500−0,04%7 804,37
  • DOW 30−0,23%51 729,92
  • Nasdaq −0,18%27 197,86
  • FTSE 100−0,06%10 650,33
  • Nikkei 225−1,82%67 777,52
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%94,44

Убыток airBaltic во втором квартале резко вырос

Подорожание топлива свело на нет рост выручки airBaltic и привело компанию к убытку. Квартал, который обычно бывает прибыльным благодаря весенне-летнему сезону, на этот раз принес латвийской авиакомпании убыток в 58 млн евро.
Прибыль airBaltic сократилась на 85 млн евро, из них 30 млн пришлось на рост расходов на топливо.
Добавьте Деловые ведомости в предпочитаемые источники Google
Так вы будете чаще видеть наши статьи в Google.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 02.10.26, 17:09
AirBaltic сокращает работников в Эстонии
Испытывающая трудности латвийская авиакомпания airBaltic планирует сократить сотрудников в Эстонии в рамках нового бизнес-плана компании.
Новости
  • 18.09.26, 10:55
Только на своих условиях: Ryanair нацелилась на место airBaltic
Таллиннский аэропорт: «Ежегодная осенняя кампания»
Ryanair обещает разместить в странах Балтии еще 16 самолетов, однако рассчитывает на льготные тарифы аэропортов, чтобы занять долю рынка, которая освободится после сокращения airBaltic.
Новости
  • 15.09.26, 12:04
Авиакомпания airBaltic задолжала метеорологам 42 млн евро
Помимо требований держателей облигаций, у латвийской авиакомпании airBaltic есть долги еще на несколько сотен миллионов евро.
Новости
  • 14.09.26, 11:26
AirBaltic подала в США заявление о защите от банкротства
Латвийская авиакомпания airBaltic, занимающая значительную долю рынка в Таллиннском аэропорту, подала в Нью-Йорке заявление о защите от банкротства, чтобы реструктурировать значительный объем долга.
  • KM
Content Marketing
  • 24.09.26, 16:22
Предприниматель сменил мечту о суперкарах на Corvette: «В нем все как надо»
Майкол ездил на Ferrari и Lamborghini, но, если нужно выбрать автомобиль, на котором действительно хочется ездить каждый день, он предпочел бы Chevrolet Corvette C8. «Он выглядит, как суперкар, и на нем действительно можно ездить», — такими словами Майкол представляет новую жемчужину своей коллекции.

Самые читаемые

1
Новости
  • 11.10.26, 13:34
Молодые бизнесмены из Эстонии строят «единорога» и рассчитывают перевернуть программирование приложений
2
Новости
  • 11.10.26, 06:00
Райнер Рохтла: магазины Prisma выйдут в прибыль быстрее, чем я сперва предполагал
3
Новости
  • 10.10.26, 14:07
Впервые в Европе: в Таллиннском аэропорту заработал транспорт без водителей
4
Новости
  • 12.10.26, 08:32
Масштабная чистка в эстонском офисе Lidl: рабочие места переводят в Литву, сотрудники увольняются
5
Новости
  • 10.10.26, 13:20
Жители Эстонии пьют меньше, но выбирают подороже: главы Liviko и Saku рассказали, как меняются привычки покупателей
6
Новости
  • 10.10.26, 12:32
Fermi Energia определилась со строителем АЭС, хотя место для нее еще не выбрано

Последние новости

Новости
  • 13.10.26, 18:38
Проект тоннеля Таллинн-Хельсинки буксует на эстонской стороне: «Никто не будет инвестировать, если процесс напоминает лотерею»
Новости
  • 13.10.26, 18:17
У побережья Болгарии атакованы два торговых судна, всего за неделю потоплены уже три
Новости
  • 13.10.26, 17:17
Парвел Пруунсильд и Урмас Кооритс строят крупный торговый центр под Раквере
Новости
  • 13.10.26, 17:03
Юлле Мадизе повысила зарплату Пааво Ныгене до 8000 евро
Биржа
  • 13.10.26, 16:40
«Крупнейший пузырь в нашей жизни»: миллиардеры спорят о том, сколько продлится ралли на бирже
Новости
  • 13.10.26, 16:32
Merko выкупает карьеры у немецких собственников
Новости
  • 13.10.26, 16:18
Крупные стройки обеспечили бурный рост добывающему бизнесу Яана Таллинна
Новости
  • 13.10.26, 14:38
Endover придает импульс рынку строительства: в центре Таллинна стартуют новые проекты

Сейчас в фокусе

Управление деятельностью Lidl в странах Балтии все больше сосредотачивается в Литве, что вызывает серьезное недовольство среди сотрудников компании в Эстонии.
Новости
  • 12.10.26, 08:32
Масштабная чистка в эстонском офисе Lidl: рабочие места переводят в Литву, сотрудники увольняются
Управляющий LHV Varahaldus Эрко Ребане напоминает, что в 2025 году мировой рынок вырос в долларах на 22,3%, но в евро инвестору осталось лишь 7,9% – хороший пример того, насколько сильным может быть валютный эффект на коротком горизонте.
Биржа
  • 12.10.26, 06:00
Пенсионные накопления подросли – но не все так просто
Уку Йоост Аннус (слева), Кевин Аккерманн и Карл Кийласпяэ перед зданием Krulli в Пыхья-Таллинне, где они ежедневно занимаются IT-разработкой.
Новости
  • 11.10.26, 13:34
Молодые бизнесмены из Эстонии строят «единорога» и рассчитывают перевернуть программирование приложений
Энергокомпанию оштрафовали за манипулирование рыночной ценой
Новости
  • 12.10.26, 11:29
Энергокомпанию оштрафовали за манипулирование рыночной ценой
Петер Зашев.
Mнения
  • 12.10.26, 10:14
Петер Зашев: плохой мир с сегодняшней Россией может оказаться не миром, а антрактом
Райнер Рохтла
Новости
  • 11.10.26, 06:00
Райнер Рохтла: магазины Prisma выйдут в прибыль быстрее, чем я сперва предполагал
Контейнеровоз Maersk в порту Антверпена в Бельгии.
Новости
  • 11.10.26, 11:02
Пятидневка в офисе заставила сотрудников судоходной компании выйти на забастовку
«Капитанская вилла по адресу Хийу-Малева, 13, согласно плану, будет завершена в этом году. Цель заключается в том, чтобы дать историческому дому новую жизнь, сохранив его архитектуру и атмосферу истории, но при этом сделать создаваемые квартиры современными», – говорит девелопер недвижимости Пеэтер Рааг.
  • KM
Content Marketing
  • 06.10.26, 15:24
Четыре многоквартирных дома в сотрудничестве с Omega Laen. Как Пеэтер Рааг финансирует свои девелоперские проекты?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026