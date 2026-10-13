Убыток airBaltic во втором квартале резко вырос

Подорожание топлива свело на нет рост выручки airBaltic и привело компанию к убытку. Квартал, который обычно бывает прибыльным благодаря весенне-летнему сезону, на этот раз принес латвийской авиакомпании убыток в 58 млн евро.
Майкол ездил на Ferrari и Lamborghini, но, если нужно выбрать автомобиль, на котором действительно хочется ездить каждый день, он предпочел бы Chevrolet Corvette C8. «Он выглядит, как суперкар, и на нем действительно можно ездить», — такими словами Майкол представляет новую жемчужину своей коллекции.