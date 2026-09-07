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Компании оказались перед проблемой: поколение Z не хочет становиться руководителями

Повышение, собственная команда, большая ответственность – годами это считалось естественной карьерой. Однако теперь все больше молодых людей отказываются от руководящих должностей, не желая платить цену, которую предполагает управление.
Молодые люди не хотят жертвовать собой ради неочевидных плюшек.
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