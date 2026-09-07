Компании оказались перед проблемой: поколение Z не хочет становиться руководителями
Повышение, собственная команда, большая ответственность – годами это считалось естественной карьерой. Однако теперь все больше молодых людей отказываются от руководящих должностей, не желая платить цену, которую предполагает управление.
Еще совсем недавно будущее расположенного в таллиннском квартале Fahle ресторана A.ju висело на волоске, но теперь его работники взяли управление в свои руки и вновь открыли заведение уже в качестве новых владельцев.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.