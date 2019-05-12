Вступил в силу новый закон об охране памятников старины

С 1 мая вступил в силу принятый в начале февраля новый закон об охране памятников старины.

Дом в Нарва-Йыэсуу, известный как «вилла Пантелеевых». После национализации в нём размещался, в частности, дом отдыха Кренгольмской мануфактуры. В 1990-е годы дом, оказавшийся в руках кренгольмских начальников, ветшал и разрушался. А так он выглядит сегодня, когда новые частные собственники начали его потихоньку восстанавливать. Фото: Эрик Прозес

На момент восстановления независимости Эстонии в Нарва-Йыэсуу было 250 зданий с деревянной резьбой. После возвращения домов собственникам по Нарва-Йыэсуу прокатилась волна пожаров, в ходе которых большинство из этих домов погибли. Причина заключалась в малом интересе правопреемных собственников к выполнению предписаний органов охраны памятников старины и стремлении избавиться от обременительного наследства.

Новая версия закона принесёт облегчение в первую очередь частным собст­венникам, которым принадлежит 80% строений, признанных памятниками старины, однако денежная компенсация ограничений, консультирование и применение более льготных условий распространяется на все виды памятников, подлежащих государственной охране.

Слабым местом сферы охраны памятников до сих пор было то, что обязанности собственников памятников культуры, отвечающих за находящиеся в их собственности, но представляющие общественный интерес ценности, и обязанности государства по обеспечению сохранности памятников не были сбалансированы. В упорядочении нуждалась также система компенсации, которая порождала в собственниках чувство несправедливости в результате ставила под угрозу сохранение памятников.

В новой редакции закона увеличивается роль Департамента охраны памятников по консультированию и вовлечению в работу собственников.

Реставрационно-строительная деятельность становится после вступления в силу нового закона гибче. Особые условия по охране памятников старины, которые прежде заказывал собственник, отныне будет выдавать на основании исследований департамент.

При определении ограничений и разрешений органы охраны памятников будут исходить из своеобразия каждого конкретного памятника. Обязанностью собственника остаётся проведение исследования, что станет частично компенсируемым. Например, государство будет компенсировать собственникам памятников расходы, связанные с непосредственно вытекающими из закона требованиями – осуществлением исследований и надзора.

По новому закону, проще будет осуществлять в будущем строительные работы на основании программы действий, которую может составить производитель работ, который в таком случае и предоставляет отчёт. Не в каждом случае нужно будет назначать специальный надзор, а стадия строительного проекта определяется особыми условиями.