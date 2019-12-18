Адвокат: за комментарий в интернете требуют компенсацию 3000 евро

Фото: Кай Пфаффенбах

По словам адвоката бюро Hedman Partners Урмаса Кийка, в последние месяцы сотни людей получили претензии за опубликованные в интернете комментарии, которые, как кажется истцам, содержали оскорбления, клевету или неверные факты.

«Во многих случаях деньги требовали даже за вполне нейтральные высказывания», – отметил Кийк.

Как правило, в претензии требуют компенсации ущерба в размере 3000 евро, к которым добавляется 500 евро на оплату расходов на представителя. При отсутствии реакции на письмо обещают обратиться в суд и предупреждают, что детали могут попасть в прессу.

Требование денежной компенсации в претензии обосновывается нематериальным ущербом, связанным с тем, что ложные утверждения или оскорбления доставили комментируемому дискомфорт или неловкость.

По словам Кийка, в 2017 году средний размер присужденных в Эстонии компенсаций составил 2700 евро.

«Согласно эстонской судебной практике, неуместны такие комментарии, вульгарное, издевательское и унизительное значение которых понятно среднему разумному читателю. За оскорбительные комментарии в Эстонии присуждались компенсации в размере от 100 до 10 000 евро», – объяснил Кийк.

Как правило, публичные лица требуют более крупной компенсации за ущерб. Суды также нашли, что с лиц в более благоприятном экономическом положении следует взыскивать большее возмещение морального ущерба, поскольку скромная компенсация недостаточно мотивирует удерживаться от подобного поведения в будущем.

Что делать, если вы получили претензию с требованием компенсации?

Hedman Partners также публикуют рекомендации по поводу того, что делать, если получена претензия в отношении комментария в интернете.

Поданная претензия не обязует выплачивать потребованную сумму. Но в случае отказа спор может перейти в суд, если податель претензии достаточно уверен в своем праве. Следует учитывать, что судебное разбирательство обычно влечёт за собой крупные дополнительные расходы, которые в итоге оплачивает проигравшая сторона. Стоит взвесить ответы на следующие вопросы:

1. Был ли комментарий написан вами? В Эстонии есть примеры того, как ответственность пытались переложить на лицо, которое не писало комментария. В таких случаях суды взыскивали с истца судебные издержки неверно указанного лица.

2. Можно ли доказать, кто написал комментарий? Согласно гражданскому праву, ответственность несет лицо, которое написало и опубликовало комментарий, а не владелец подключения к интернету. В Эстонии есть примеры того, что требования предъявлялись учреждениям, из интернет-сети которых (согласно IP-адресу) был отправлен комментарий.

3. Содержит ли комментарий ложные утверждения? Нужно оценить, какой факт утверждается и можно ли его доказать.

4. Идет ли речь об оскорблении? Важно значение комментария в обычном языке и то, как его понимает средний разумный человек.

"Если речь идет о ложных фактах или оскорблении, попытайтесь загладить ситуацию, например, удалить комментарий, публично извиниться. Суд учитывает это при определении размера компенсации ущерба", - пишет бюро.

5. Оцените потенциальный размер компенсации ущерба, который присудил бы суд. Если вы оставили оскорбительные комментарии, попытайтесь прийти к компромиссу.

6. Если вы считаете, что требование несправедливо, то подготовьтесь к судебному разбирательству. Соберите доказательства, например: прокомментированная статья и комментарии, подтверждения высказанных фактов, каково значение оценочных суждений в обычном языке и пр.