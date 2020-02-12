Декларации: что надо знать владельцам недвижимости, инвесторам и родителям

Лийна Лакс • 16 февраля 2020Поделиться:ПодсказкаТолько для подписчиковНалогиДекларации: что надо знать владельцам недвижимости, инвесторам и родителямРуководитель налогового отдела НТД Эвелин Лийвамяги и руководитель сферы публичных услуг Сандер Аасна на пресс-конференции в среду. Фото: Liis TreimannОформите подписку на «Деловые ведомости»Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!Частное лицоПредприятиеСогласен с условиямиПлатёж картойПлатёж через телефонОплатитьЧтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:НалогиНалогово-Таможенный ДепартаментПодсказкиКраудфандингАкцииПоделиться:Статьи по теме13. февраль 2020Налоговая декларация: важно знать13. февраль 2020НТД рекомендует не спешить с декларацией13. февраль 2020Осторожно: контроль!