Осторожно: контроль!

Налогово-таможенный департамент в течение января опубликовал на своей странице в интернете несколько цифр, которые - по мысли авторов - должны свидетельствовать об их успешной деятельности.

Из этих публикаций видно, что весь прошлый год в центре внимания налоговиков были две темы: выплаты за труд без налогообложения и сдача в аренду или продажа жилья также без уплаты налогов. Более того, из приведённых материалов явствует, что такое целевое внимание к этим налоговым нарушениям сохранится и в нынешнем году. Кто бы спорил. Действительно, в теневой экономике оба явления присутствуют. По первому случаю НТД сообщает: за 2019 год в результате 906 проверок были назначены платежи в размере 8,2 млн евро. К этому надо добавить 6233 персональные беседы-консультации, после которых - по утверждению НТД - треть бизнес-собеседников "улучшили своё налоговое поведение" (терминология НТД).