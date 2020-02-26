Плата практикантам

Интересный вопрос, касающийся налогового учёта, задал нам специалист по управлению персоналом фирмы, занимающейся торговлей фастфудом (т.е. организацией быстрого уличного питания).

Владимир Вайнгорт, доктор экономических наук, научный руководитель клуба „Кардис“ Фото: RAIGO PAJULA

Эта фирма планирует, начиная с весны и, тем более, летом, развернуть дополнительную сеть точек продаж и открытых кафе. Соответственно планирует привлечь две категории временных работников: для дополнительных работ на кухне - учащихся кулинарных школ и колледжей в качестве практикантов; а для работы продавцами, официантами и т.п. - старших школьников и студентов. При обсуждении у руководства фирмы оплаты труда этих работников мнения разделились.

Оказалось, что в ходе обсуждения предложено было несколько моделей оплаты, каждая из которых обрела сторонников. Практикантам предложено было платить стипендию (поскольку автор такого предложения полагал, что с неё не возникнет налогов). А всем другим платить зарплату на основании договора подряда. Кроме того, предлагалось и тем, и другим дать возможность бесплатно питаться.

Противники возражали, что в обоих случаях возникнет налогообложение, равное зарплате, и потому лучше всего заключать договоры подряда и платить зарплату. А бесплатная еда, по мнению противников идеи, окажется специальной льготой. За неё можно брать деньги со скидкой. К тому же возник вопрос о спец­одежде. Чтобы определить самый выгодный вариант, кадровик фирмы и попросил ему помочь советом.

Начнём со стипендии. Действительно, это обычная выплата по обязательственно-правовому договору (даже если её назвать стипендией), и облагается такая выплата как любая плата за труд. Необлагаемую стипендию могут платить только некоммерческие организации, внесённые в специальный список (о чём подробно сказано в законе о подоходном налоге).

Иначе выглядит ситуация с питанием студентов и нанятых молодых продавцов. Поскольку те и другие связаны с фирмой трудовыми отношениями, расходы на их питание являются специальной льготой, которая облагается так же, как любая выплата подоходным и социальным налогом (но отсутствуют платежи в кассу помощи безработным).

Однако как раз в случае общепита одна из норм закона о подоходном налоге позволит осуществить питание работников по льготной цене без появления специальной льготы. Но надо учесть, что это не должны быть те же блюда, которые указаны в меню с ценами (поскольку ценой спецльготы является разница между ценой продукции фирмы для третьих лиц и для работников).

Владимир Вайнгорт , д.э.н., научный руководитель клуба „Кардис“ Предприя­тие может создать специальный продукт и продавать его по себестоимости работникам.

Предприятие может создать специальный продукт, на который цена не будет превышать его себестоимость и продавать его по такой цене работникам. Может продавать также куп­ленные фирмой продукты по цене их приобретения (например, школьники, продающие мороженое на улице, могут получить право от работодателя купить две пачки или любое иное количество по той цене, за которую мороженое было куплено фирмой и т.п.). Надо учесть, что льготная цена должна быть оплачена работником. Правда, это можно решить и без перегонки денег от фирмы работнику в составе зарплаты, а от него фирме. Движение денег легко заменить взаи­мозачётом.

При высокой прибыли фирмы на продажах своей (или купленной) продукции льгота работникам может оказаться существенной. Мы говорим о ней применительно к общепиту или торговле продуктами, поскольку это на практике важно почти для всех молодых привлечённых работников. А в принципе такой подход возможен касательно любой продукции, но вряд ли всё, что за пределами питания, представит для работников одинаковый интерес.

К сожалению, никаких других способов снизить расходы на оплату труда практикантов, стажёров или школьников на время каникул за счёт уменьшения налогов не существует.

Остался вопрос о спецодежде. Применительно к тем категориям работников, о которых идёт речь, обес­печение их специальной или форменной спецодеждой должен решаться так же, как он решён по отношению к другим работникам. Понятно, что есть виды деятельности, где без спец­одежды допуск к работе невозможен (у поваров, например) и по условиям договора ею даже подрядчика может обеспечивать работодатель.

Что касается форменной одежды, то, очевидно, она может выдаваться на время работы, но непременно должна возвращаться (если её износ не наступит до окончания времени действия подрядного договора - например, резиновые перчатки и т. п.). Но в реальной жизни мы не имеем примера, когда в связи с любой рабочей одеждой возникли бы налоговые проблемы.

В ходе разговора с автором вопроса возникла ещё одна тема (на наш взгляд, более важная, чем оплата труда практикантов): может ли фирма договориться с кем-либо из студентов, что за дальнейшую учёбу она - фирма - будет платить сама (учитывая, что ряд учебных заведений профессиональной подготовки платные) с условием прихода на постоянную работу в эту фирму после окончания обучения.

Да. Такая договорённость не имеет налогового риска, поскольку и в законе о подоходном налоге, и в законе о трудовом договоре с недавних пор такого рода сделки предусмот­рены. И применительно к практикантам или стажёрам это возможно без какого-либо налогового риска.