Кристьян Пруул • 22 марта 2020
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Что делать, если деньги кончаются? Полный обзор кризисного пакета правительства
Правительственные меры по борьбе с кризисом из-за коронавируса меняются и дополняются так же быстро, как распространяется сам вирус. Двухмиллиардный пакет помощи, о котором правительство объявило в четверг, еще не полностью утвержден, однако мы собрали в одну статью все детали о мерах поддержки бизнеса, о которых известно сейчас.
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