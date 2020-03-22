Кристьян Пруул • 22 марта 2020
Подсказка
Только для подписчиков
Поддержка бизнеса

Что делать, если деньги кончаются? Полный обзор кризисного пакета правительства

Правительственные меры по борьбе с кризисом из-за коронавируса меняются и дополняются так же быстро, как распространяется сам вирус. Двухмиллиардный пакет помощи, о котором правительство объявило в четверг, еще не полностью утвержден, однако мы собрали в одну статью все детали о мерах поддержки бизнеса, о которых известно сейчас.

Фото: Andras Kralla
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Поддержка бизнеса
    Кризис
    Правительство
    Пособия
    Самое читаемое