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    5 распространенных советов по энергосбережению, которые в действительности могут увеличить расходы

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    По данным Европейского агентства по окружающей среде, среднее эстонское домохозяйство тратит больше всего энергии на отопление помещений. Таким образом, в зимний отопительный сезон даже самый бережливый потребитель увеличивает потребление энергии. О том, как держать расходы под контролем, распространяются самые разные мифы и советы, причем некоторые из них могут, напротив, увеличить расходы на отопление. Исполнительный директор Kinnisvara24.ee Урмас Уйбомяэ рассказал о пяти распространенных рекомендациях, которых лучше избегать.

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