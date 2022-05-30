Новый закон ужесточает наказания для компаний, не соблюдающих правила Коммерческого регистра

Теперь компаниям нужно будет внимательнее следить за правильностью данных в регистре и сроками подачи отчетов, чтобы не получить штраф и не спровоцировать начало ликвидации. Фото: Shutterstock

В апреле Рийгикогу принял Закон о коммерческом регистре и изменения в Коммерческий кодекс. Основная цель – упрощение правил ведения регистра и уменьшение различий в требованиях к разным типам юридических лиц.

Ужесточаются меры против компаний, препятствующих требованию соблюдения прозрачности. Теперь компаниям нужно будет внимательнее следить за правильностью данных в регистре и сроками подачи отчетов, чтобы не получить штраф и не спровоцировать начало ликвидации.

О самых важных нововведениях рассказывает присяжный адвокат LEXTAL Ксения Кравченко:

•Штраф без предупреждения за опоздавший годовой отчет. Если компания в срок не представила годовой отчет, ей могут назначить штраф без предупреждения.

Если компания не будет выполнять требование, штрафовать будут повторно до тех пор, пока отчет не будет, наконец, представлен. Срок подачи отчета не меняется – 6 месяцев после окончания финансового года.

•Предупреждение об исключении из регистра может быть отправлено автоматически после истечения срока подачи годового отчета. То есть исключение из регистра за неподачу отчета станет возможно всего лишь спустя три месяца после истечения установленного законом срока.

Несогласные будут иметь возможность ходатайствовать о восстановлении компании в течение трех лет поcле исключения из регистра.

•Отменяется требование минимального паевого капитала – после вступления закона в силу он может быть и менее 2500 евро. Однако, если компания обанкротится, временный управляющий будет иметь право взыскать непосредственно с пайщиков свою плату и расходы в сумме разницы между паевым капиталом и 2500 евро.

•В регистре появится новая отметка. Если с юрлицом сложно установить контакт, и письма из регистра остаются без ответа, в регистре появится соответствующая отметка. Это, безусловно, будет влиять на кредитный рейтинг предпринимателя.

•Исключение из регистра без ликвидации. Если паевое товарищество не начало хозяйственную деятельность, его можно будет исключить из регистра без процедуры ликвидации, на основании простого заявления.

•Можно будет забронировать название для фирмы. На срок до шести месяцев можно будет забронировать коммерческое наименование компании, если по какой-то причине (например, права правообладателя товарного знака) регистрация задерживается.

•Вводится ответственность концерна и уточняется ответственность правления. Материнская компания получит право давать дочерней обязательные к исполнению указания – при этом их не обязаны выполнять независимые члены правления. Если в результате таких указаний дочерняя компания становится неплатежеспособной, материнская обязана принять меры к недопущению банкротства. В противном случае она несет ответственность по обязательствам дочерней компании.

Также материнская компания несет ответственность по тем обязательствам дочерней, которые остались не выполненными в результате противоречивых указаний со стороны материнской.

с 1 февраля до 1 сентября 2023 года. Ознакомиться с текстом принятого закона, а также всеми документами, сопровождавшими процедуру принятия, можно Изменения вступят в силу после опубликования президентом поэтапно,. Ознакомиться с текстом принятого закона, а также всеми документами, сопровождавшими процедуру принятия, можно здесь