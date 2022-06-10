Подсказка

Ева Пунш

11 июня 2022 в 3:00 Поделиться:









Готовим ответственно! Как избежать лишних трат при ведении хозяйства

Деньги и время поможет сэкономить приготовление домашних заготовок, заморозка овощей и ягод. Фото: Shutterstock

Рациональный подход к приготовлению домашней пищи скажется не только на вашем кошельке, но поможет более внимательно отнестись к содержимому вашей тарелки. Рассказываем, как избежать лишних трат и вреда для экологии при ведении домашнего хозяйства.

Планирование меню

Меню, составленное на три дня вперёд, помогает избежать спонтанных покупок. Например, если вы собираетесь печь меренги и вам нужно 10 яичных белков, не стоит покупать десяток яиц и морочить себе потом голову – куда девать желтки. Можно просто купить отдельно пастеризованные белки.

Отличие ресторанной кухни от домашней, в первую очередь, в оптовых закупках. Нет, конечно, для дома не стоит закупать свежее мясо упаковками по 5 кило, иначе его придётся морозить. Но когда речь идёт о продуктах с длительным сроком хранения (бакалея, растительное масло, даже мороженое), то это идеальный вариант сэкономить на упаковке, не покупая «хорошенькие баночки и коробочки» по 100 граммов, а выбирая килограмм.

Также время и деньги поможет сэкономить приготовление домашних заготовок, и речь не про «летнюю консервацию», а про заготовку собственных полуфабрикатов, которые можно замораживать впрок – пельмени, бульоны, основы для соусов.

Отличие ресторанной кухни от домашней, в первую очередь, в оптовых закупках.

Сезонность

Рестораторы никогда не упускают возможность завлечь гостей «сезонным предложением». Например, весна - это время спаржи, сморчков, корюшки, черемши. Лето – время холодных супов, ягодных десертов. Да, конечно, иногда очень хочется свежей клубники в феврале, а зрелых томатов - в апреле. Свежие фрукты и овощи – это же витамины! Но скажем честно – в овощах, фруктах и ягодах вне их сезона – витаминов маловато, а вкуса и вовсе нет. Зимой честнее получать витамин С из квашеной капусты, клюквы и цитрусовых, чем от малины в пластиковой нарядной коробочке.

Отказ от полуфабрикатов высокой степени готовности (покупные замороженные котлеты, пельмени, фаршированные блинчики). Если обратить внимание на цену свежего мяса, то в расчёте на килограмм натуральное мясо всегда будет дешевле сосисок и котлет. Если кто-то скажет, что сосиски - это еда для бедных – не верьте, это дорого! Это, скорее, еда для ленивых (ой, ладно, для очень занятых людей).

«Не бойтесь готовить самостоятельно то, что привыкли покупать в магазинах: соусы, десерты, выпечку», - советует консультант по здоровому питанию, повар и пищевой технолог Ева Пунш. Фото: частный архив

Использование продуктов по максимуму

Покупая мясо или птицу, перед готовкой мы зачищаем их от костей, хрящей и жилок, ну и выкидываем это, конечно. Профессионал так не поступит. Потому что это ценнейший материал для будущего насыщенного бульона, полезный коллаген, дающий наваристость. Это касается не только мяса или рыбы. Например, отрезая толстую часть стебля у свежей зелени (укроп, петрушка), или у спаржи, не стоит их выкидывать, но можно убрать в морозилку, потом добавить при варке бульона или соуса. Также толстые стебли можно измельчить блендером для приготовления смузи, дипов и прочего.

Итальянские повара не выливают воду, в которой варилась паста, потому что это насыщенный крахмалом отвар, который можно использовать при приготовлении соуса (и не загущать его отдельно мукой или крахмалом).

Домашний огород О, нет, речь не идёт о посадке в банки с водой лука, который вдруг внезапно пророс в овощном ящике (хотя так тоже можно). Но если у вас нет ни сада, ни огорода, ни даже балкончика, то подоконник тоже на многое сгодится (и профессиональная кухня такой возможностью не пренебрегает). Латук, базилик, кориандр, тимьян, орегано, мята, мелисса часто продаются в маленьких горшочках (с корнями). Поставив зелень в этом горшочке в воду – вы увеличите срок жизни растения на недели. Если же горшочек аккуратно снять и посадить базилик в цветочный горшок побольше, то свежая зелень будет вас радовать месяцами. Очень практично.

Пищевые контейнеры

Отказ от одноразовой упаковки на уровне производителя может привести к тому, что какие-то товары в магазинах будут отпускать «в свою тару». Что надо учитывать при покупке пластиковых контейнеров, так это их многофункциональность. Во-первых, контейнер должен быть маркирован, как пищевая упаковка. Во-вторых, в маркировке должна быть указан диапазон температуры, при которой его можно использовать. Лучший выбор - когда в контейнере можно и замораживать заготовки или готовые блюда, и когда в этом же контейнере их можно разогревать. Зачем плодить лишний пластик.

Ну и самый главный совет – не бойтесь готовить самостоятельно то, что привыкли покупать в магазинах: соусы, десерты, выпечку. Просто поверьте - нет таких блюд, которые невозможно приготовить дома.