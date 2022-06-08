  • Поделиться:

    Эксперт: глобальное потепление влияет на цену зерна больше, чем война в Украине

    «Мы вступаем в новую эру, где продукты питания становятся дороже, поскольку глобальное потепление снижает урожайность, а население продолжает расти. Люди должны оптимизировать потребление – меньше мяса и больше вегетарианской пищи», – считает эксперт. Фото: Andras Kralla

    После начала войны в Украине стоимость зерна резко выросла, однако эксперт по зерновому бизнесу Индрек Айгро уверен, что гораздо большую роль сыграло глобальное потепление.

    «За последние два года стоимость зерна выросла вдвое. При окончании войны на Украине зерно подешевеет процентов на 20, но в долгосрочной перспективе цены останутся высокими», – сказал он.
    За два года стоимость зерна выросла вдвое (евро за тонну)
    Директор по развитию зерновой брокерской фирмы Copenhagen Merchants Индрек Айгро считает, что в долгосрочной перспективе ключевым фактором является глобальное потепление: «Мы вступаем в новую эру, где продукты питания становятся дороже, поскольку глобальное потепление снижает урожайности, а население продолжает расти». Участились засухи и наводнения, что значительно повлияло на урожайность сельскохозяйственных культур.
    «Увеличивать производство очень сложно. Люди должны оптимизировать потребление – меньше мяса и больше вегетарианской пищи. Повышение цен на зерно сильнее всего повлияло на Африку. Там человек в среднем тратит на еду 60% своего дохода. В Эстонии лишь 20%», – пояснил эксперт.
    Бизнес, связанный с продажей удобрений, процветает
    Неделю назад зарегистрированная на литовской бирже сельскохозяйственная компания Linas Agro опубликовала квартальные результаты. Оборот компании вырос вдвое, а прибыль – в десять раз по сравнению с прошлым годом.
    Большая часть прибыли пришлась на продажу удобрений, средств защиты растений и семян. В то же время принадлежащие компании предприятия по производству фруктов, мяса и молочных продуктов в первом квартале понесли операционные убытки из-за дорогих удобрений.
    Индекс цен на удобрение CRU вырос в четыре раза с начала года. По словам Маргуса Амеэрики, менеджера по развитию Baltic Agro, основной причиной роста цен на удобрения является продолжающийся конфликт на Украине: «Рост цен на удобрения вызван санкциями, трудностями с поставками и ростом цен на энергоносители. Сложно представить, чтобы через год цены значительно снизились».
    Амеэрика отмечает, что большая часть удобрений поступала именно из России.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

«Купи себе рядник и не мучайся!» Как люди годами строят частные дома
«Это полная катастрофа»: новый строительный регистр усложняет жизнь предпринимателям
Актер Дмитрий Калязин: я вынужден был стать бизнесменом
Влияние санкций
Военный блог Райво Варе: удар по российскому нефтебизнесу оказался ощутимым
Несмотря на то, что из шестого пакета санкций Евросоюза был исключен самый жесткий и фактически самый эффективный вид эмбарго, удар по российскому нефтебизнесу оказался все же ощутимым, пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.
Несмотря на то, что из шестого пакета санкций Евросоюза был исключен самый жесткий и фактически самый эффективный вид эмбарго, удар по российскому нефтебизнесу оказался все же ощутимым, пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Сегодня стартует подписка на акции Cleveron
Сегодня начнется подписка на акции эстонской компании Cleveron Mobility, которые будут котироваться на альтернативной бирже First North.
Сегодня начнется подписка на акции эстонской компании Cleveron Mobility, которые будут котироваться на альтернативной бирже First North.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Пеэп Сооман: отчего господину Шишкину оказалось так сложно найти съемное жилье?
Почему иностранцам сегодня так сложно найти съемную квартиру? Потому что с учетом нынешней ситуации на рынке владельцы недвижимости пытаются всеми силами перестраховаться — в полном соответствии с собственным уровнем образования и дальновидности (или паранойи), пишет на страницах Äripäev партнер бюро недвижимости Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.
Почему иностранцам сегодня так сложно найти съемную квартиру? Потому что с учетом нынешней ситуации на рынке владельцы недвижимости пытаются всеми силами перестраховаться — в полном соответствии с собственным уровнем образования и дальновидности (или паранойи), пишет на страницах Äripäev партнер бюро недвижимости Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.
Все мнения
Эпицентр
Промышленный бум посреди кризиса: число заказов растет, несмотря на дефицит сырья
Времена нынче интересные, с горькой улыбкой констатируют руководители эстонских промышленных предприятий: сырье дорожает, цепочки поставок нарушены, затраты растут, а заказов при этом поступает все больше и больше. Ситуация неопределенная, ждать ли ее улучшения в будущем? Вот что рассказывают о своих планах сами предприниматели.
Времена нынче интересные, с горькой улыбкой констатируют руководители эстонских промышленных предприятий: сырье дорожает, цепочки поставок нарушены, затраты растут, а заказов при этом поступает все больше и больше. Ситуация неопределенная, ждать ли ее улучшения в будущем? Вот что рассказывают о своих планах сами предприниматели.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: владелец Tesla захотел сократить 9900 человек
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение