Эксперт: глобальное потепление влияет на цену зерна больше, чем война в Украине

«Мы вступаем в новую эру, где продукты питания становятся дороже, поскольку глобальное потепление снижает урожайность, а население продолжает расти. Люди должны оптимизировать потребление – меньше мяса и больше вегетарианской пищи», – считает эксперт. Фото: Andras Kralla

После начала войны в Украине стоимость зерна резко выросла, однако эксперт по зерновому бизнесу Индрек Айгро уверен, что гораздо большую роль сыграло глобальное потепление.

«За последние два года стоимость зерна выросла вдвое. При окончании войны на Украине зерно подешевеет процентов на 20, но в долгосрочной перспективе цены останутся высокими», – сказал он.

За два года стоимость зерна выросла вдвое (евро за тонну)

Директор по развитию зерновой брокерской фирмы Copenhagen Merchants Индрек Айгро считает, что в долгосрочной перспективе ключевым фактором является глобальное потепление: «Мы вступаем в новую эру, где продукты питания становятся дороже, поскольку глобальное потепление снижает урожайности, а население продолжает расти». Участились засухи и наводнения, что значительно повлияло на урожайность сельскохозяйственных культур.

«Увеличивать производство очень сложно. Люди должны оптимизировать потребление – меньше мяса и больше вегетарианской пищи. Повышение цен на зерно сильнее всего повлияло на Африку. Там человек в среднем тратит на еду 60% своего дохода. В Эстонии лишь 20%», – пояснил эксперт.

Бизнес, связанный с продажей удобрений, процветает

Неделю назад зарегистрированная на литовской бирже сельскохозяйственная компания Linas Agro опубликовала квартальные результаты. Оборот компании вырос вдвое, а прибыль – в десять раз по сравнению с прошлым годом.

Большая часть прибыли пришлась на продажу удобрений, средств защиты растений и семян. В то же время принадлежащие компании предприятия по производству фруктов, мяса и молочных продуктов в первом квартале понесли операционные убытки из-за дорогих удобрений.

Индекс цен на удобрение CRU вырос в четыре раза с начала года. По словам Маргуса Амеэрики, менеджера по развитию Baltic Agro, основной причиной роста цен на удобрения является продолжающийся конфликт на Украине: «Рост цен на удобрения вызван санкциями, трудностями с поставками и ростом цен на энергоносители. Сложно представить, чтобы через год цены значительно снизились».

Амеэрика отмечает, что большая часть удобрений поступала именно из России.