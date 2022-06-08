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8 июня 2022 в 7:57 Поделиться:









Глава Coop: основной рост цен на продукты еще впереди

На потребителях и розничных сетях рост цен в большей степени скажется в следующем году, уверен глава сети розничной торговли Сoop. Фото: Shutterstock

Генеральный директор сети розничной торговли Coop Ало Иваск уверен, что значительный рост цен на продукты еще впереди, пишет Ärileht.

Нападение России на Украину серьезно сказалось на поставках зерна и удобрений. Иваск считает, что эффект от происходящего повлияет на сельское хозяйство и производство продуктов питания и в следующем году. На потребителях и розничных сетях рост цен в большей степени скажется в следующем году, уверен глава Сoop.

«Последствия войны и энергоносителей, безусловно, на данный момент реализовались не полностью», – говорит Иваск. По его мнению, рост цен продлится не несколько недель, а скорее месяца и годы.

В апреле сеть Coop провела масштабное сравнение цен на свою продукцию. Больше всего за год в магазинах выросли цены на фрукты и овощи, примерно на 30%. Цены на свежую рыбу, хлеб и выпечку выросли на двадцать процентов, растут цены на макароны.

Глава Coop признается, что торговые сети стараются как можно дольше сдерживать рост цен на некоторые товары. В качестве примера он приводит молоко, стоимость которого немного выросла, но держится на максимально низком уровне из-за конкуренции.