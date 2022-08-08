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    Что делать, если у вас возникли трудности с погашением жилищного кредита?

    Банковский специалист подчеркивает, что не стоит просто прекращать платежи по кредиту и надеяться, что ситуация как-то сама собой разрешится.Фото: Shutterstock

    Кредит на покупку жилья является самым крупным и долгосрочным кредитным обязательством для большинства людей, поэтому его погашение может быть проблематичным. Как правило, в таких случаях банк готов помочь заемщику, отмечает руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане.

    Поскольку погашение кредита на покупку жилья часто растягивается на десятилетия, вполне понятно, что в жизни человека за это время могут возникать самые разные обстоятельства. Человек обязательно должен сообщить банку о своих платежных трудностях, как только они возникнут, или даже заранее, если, например, он знает, что через несколько месяцев останется без работы или уйдет в армию. «Мы оценим индивидуальную ситуацию и предложим клиенту наилучшее решение», – сказал Ребане.

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