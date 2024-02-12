Подсказка

Алексей Шишкин

12 февраля 2024 в 12:17









Закон о мобилизации: как он повлияет на украинцев в Эстонии?

По последним доступным данным, в Эстонии проживают более 13 000 украинских мужчин призывного возраста. На фото: митинг под флагами Украины и Эстонии на площади Свободы, 26 февраля 2022 года. Фото: Andras Kralla

Новый закон о мобилизации в Украине, принятый в первом чтении, коснется и мужчин призывного возраста, живущих за пределами страны, в том числе в Эстонии – они могут лишиться доступа к консульским услугам. В МВД Эстонии, однако, обещают, что украинцы смогут жить в стране даже без действительных национальных документов.

7 февраля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении новый законопроект о мобилизации. Большинство его положений затронет прежде всего украинских мужчин, непосредственно проживающих на родине. Однако два положения могут касаться и украинцев за рубежом, в том числе в Эстонии.

Ключевая новация – возможность для ТЦК (Территориальные центры комплектования, заменившие в Украине военкоматы) обращаться в суд для наложения ареста на банковские счета и ценности мужчин, которых орган воинского учета сочтет уклонистами от мобилизации в условиях военного положения. Эта норма уже вызвала внутри Украины шквал критики, в частности «неприемлемой» ее назвал глава правящей фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Уже после голосования за закон в первом чтении он заявил, что не видит в Раде сторонников таких мер. С большой вероятностью идея ареста счетов будет вычеркнута при рассмотрении законопроекта во втором-третьем чтениях.

Консульский запрет

Меньше споров вызывает пока другая идея, непосредственно касающаяся граждан Украины, живущих за границей. Законопроект предполагает, что пока действует военное положение, заявления на консульские услуги от украинцев в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются призывниками, военнообязанными или резервистами (к этим категориям относится большинство мужчин), будут приниматься только при наличии военно-учетных документов. Однако, чтобы их получить, необходимо поехать в Украину, повторный выезд из страны для мужчин при этом может быть затруднен.

Среди консульских услуг ключевые – выдача и восстановление заграничных паспортов, получение и отказ от гражданства, услуги регистрации гражданского состояния граждан за границей (браки, разводы, рождение детей), оформление нотариальных документов. Согласно законопроекту, несколько видов услуг по-прежнему будут оказываться без документов от ТЦК. Это оформление удостоверения на возвращение в Украину, нотариальные действия по оформлению наследства, действия в отношении детей гражданина, второй родитель которых является иностранцем или лицом без гражданства, действия по заявлениям граждан, находящихся под арестом, задержанных или лишенных свободы за границей.

Жить в Эстонии закон не помешает

Аннели Викс, советник Департамента пограничной службы и миграционной политики МВД, пояснила ДВ, что даже если граждане Украины по тем или иным причинам не смогут продлить в консульских учреждениях национальные документы, это не помешает им легально жить и работать в Эстонии.

«Отсутствие действующего проездного документа (загранпаспорта) не ограничивает возможности подачи заявления на получение или продление вида на жительство. Действующая процедура позволяет идентифицировать личность или подтвердить личность на основании других доказательств», – заверила Викс. А вот на визу заявление подать без загранпаспорта не получится.

Ранее в МВД сообщали, что международную защиту в Эстонии получили порядка 7500 украинских мужчин призывного возраста. По данным Департамента статистики на 1 января 2023 года (более поздние данные еще не доступны), в стране проживали 13 294 гражданина Украины мужского пола в возрасте от 20 до 59 лет включительно. На запрос ДВ департамент не смог предоставить данные о вкладе украинских мужчин в рынок труда Эстонии, сославшись на то, что данные обрабатываются, они будут опубликованы в ближайшие недели.

Срок действия национальных документов в основном влияет на возможности поездки в третьи страны. Но в случае, если гражданин Украины, проживающий в Эстонии, не имеет действующего проездного документа и имеет обоснованную необходимость в поездке, он может получить временный проездной документ от эстонских властей, отметили в МВД. Викс также отдельно подчеркнула, что предоставление или продление вида на жительство по временной защите или международной защите не связано и не зависит от возможного украинского призыва или мобилизации.

«У Министерства внутренних дел не было плана принудительной репатриации законно проживающих в Эстонии граждан Украины, бежавших из-за войны, в том числе граждан Украины, принадлежащих к целевой группе возможной украинской мобилизации», – заверила советник.

Закон обещают сбалансировать

При этом на сегодня речь идет только о первом чтении законопроекта. С большой вероятностью он будет существенно изменен в последующих редакциях. В частности, об этом уже заявил народный депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, глава делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев. «Этот законопроект должен быть изменен и сбалансирован до второго чтения», – отметил он.

По словам Чернева, во втором чтении закон о мобилизации будет рассмотрен ориентировочно через 14 дней после первого, то есть 21 февраля. «Думаю, если будет от 100 до 500 поправок, то мы это довольно быстро проработаем. Если же будет больше нескольких тысяч правок, то разбирательство может затянуться», – отметил депутат.

Даже в случае оперативного принятия Радой и подписания президентом закон едва ли вступит в силу ранее апреля 2024 года.