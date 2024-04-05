Подсказка

Дмитрий Фефилов

5 апреля 2024 в 5:49









Диверсификация портфеля: складываем яйца правильно

Фото: Pixabay

Инвесторы все время находятся в поиске активов, которые могли бы с наименьшими рисками принести им максимально высокую доходность. Изучение, анализ и оценка – то, что помогает умным деньгам ориентироваться на рынке. Но найти хороший актив – это еще полдела.

Никакой расчет и анализ не могут дать стопроцентной гарантии, что результат актива будет соответствовать проделанным расчетам и соответствующим ожиданиям. Тем более на рынке, где существует огромный набор непрогнозируемых факторов – от экономических до политических, от управленческих до обычных человеческих эмоций.

Увы, это означает, что насколько бы тщательно вы ни изучали тот или иной актив, всегда будет присутствовать определенный риск, который вы упустили или в принципе не могли учесть в силу разных обстоятельств.

Диверсификация спешит на помощь

На этот случай инвесторам на помощь приходит диверсификация портфеля. То есть, попросту не стоит класть яйца в одну корзину.

Диверсификация – подход, при котором ресурсы вкладывают в разные активы.

Однако распределение, как и выбор активов, в портфеле тоже происходит по определенной логике и правилам.

Например, если вы купили акции LHV и Coop на Таллиннской бирже, то даже несмотря на то, что это два разных предприятия, которые имеют относительно разные стратегии и структуру, тем не менее они являются прямыми конкурентами, а значит подвержены схожим рискам и возможностям. Благодаря росту процентных ставок и, как результат, повышению Euribor, оба банка в 2023 году смогли заработать рекордную прибыль, при этом цена их акций за год менялась мало. То есть, были ли у вас акции только одного банка или обоих, принципиальной разницы для портфеля не было.

Из этого следует, что один из самых простых способов диверсифицировать свой портфель – это не держать все акции в одном секторе, пусть даже он будет представлен разными предприятиями.

И здесь есть определенная подсказка. Цикличные сектора, такие, как, например, энергетика и промышленность, в периоды кризиса как правило страдают сильнее, чем многие другие. Но зато при экономическом расцвете они могут опережать другие сектора. С другой стороны, здравоохранение или коммунальные услуги находятся в меньшей зависимости от экономических циклов, так как их товары и услуги скорее относятся к первой необходимости, а значит и их поведение в разные периоды будет более стабильным.

Например, акции Tallinna Kaubamaja за год выросли на 7%, а Baltic Horizon Fund упали на 40%. Первое предприятие преимущественно предлагает товары повседневного потребления, тогда как второе занимается арендой коммерческих объектов недвижимости.

Рост и стабильность

Похожая логика действует и в случае с растущими и ценностными предприятиями. В период экономического бума первые, включая молодые предприятия, как правило демонстрируют лучшую доходность. Однако кризис они очень не любят.

Зато крупные предприятия более устойчивы и стабильны в любые времена, правда, и резвого роста от них ожидать уже сложнее.

Инвесторы в растущие предприятия делают ставку исключительно на удорожание их акций. Тогда как зрелый бизнес, как правило, уже в состоянии часть прибыли распределять среди своих инвесторов, например, в виде дивидендов.

Например, Таллиннский порт, акции которого за последние два года потеряли около 50%, в этом году выплатит инвесторам дивиденды в том же размере, что и в прошлом году. Если же заглянуть на альтернативную биржу First North, где торгуются акции молодых предприятий, то там открывается куда более удручающая картина, которую не скрашивают даже дивиденды.

Но так как никто не знает, будет впереди кризис или нет, то, чтобы быть готовым к разным сценариям, в портфеле можно держать представителей обоих поколений. Так у вас будет меньше шансов упустить хороший рост, зато, если что-то все-таки пойдет не так, то дивиденды поддержат портфель и ваше эмоциональное состояние.

Денежный поток

Вообще, в период экономического спада «живые» деньги начинают приобретать более высокую ценность. На фоне снижения стоимости портфеля, доходов, заработной платы и т.д., любой неиссякаемый источник денег будет очень кстати.

Дивиденды надежных предприятий – одна из потенциальных возможностей. Облигации также подходят для этих целей. При покупке такого актива инвестор заранее знает, когда и какую сумму он может ожидать от эмитента.

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В эту категорию можно отнести и арендную недвижимость, так как этот актив также генерирует стабильный денежный поток.

Но, разумеется, никакая диверсификация не поможет, если вы решили пропустить первый шаг – анализ и оценку активов. Если изначально у актива были слабые стороны, то в кризисной ситуации они с большей вероятностью дадут о себе знать, и в итоге вы можете не только остаться без денежного потока, но и актива.

Тут снова можно вспомнить Baltic Horizon Fund, который не только потерял за год 40% своей стоимости, но и не выплачивал никаких дивидендов. С другой стороны, его прямой конкурент, EfTEN Real Estate Fund, просел за тот же период всего на 8%, однако продолжал радовать своих акционеров дивидендами. Основные причины такой разницы – большая задолженность и менее эффективные объекты Baltic Horizon Fund.

Портфельная теория

Если вы любите формулы, то, помимо изучения самих активов и отчетов компаний, вам будет интересно и полезно познакомиться и с портфельной теорией Марковица, за которую ее автор Гарри Марковиц получил Нобелевскую премию.

Теория помогает определить оптимальное распределение и набор активов в портфеле для достижения максимально выгодного соотношения доходности и рисков.

Основная идея базируется на трех китах: доходности, волатильности и корреляции активов. То есть, чем выше доходность, тем, как правило, выше волатильность актива, а значит риск. Но если вы комбинируете два актива, которые не коррелируют друг с другом, – не движутся в одном направлении, – то это позволяет снижать этот риск.

Проблема здесь заключается в том, что на рынке нет полностью некоррелирующих активов. Например, в периоды экономического роста все активы имеют тенденцию к росту, а в период рецессии – наоборот. Даже относительно разные активы, такие как акции и гособлигации, в последние годы все чаще имели общую траекторию движения.

Теория, как и мы здесь, не рассматривает варианты коротких позиций (short) или ставок на понижение, так как это уже спекулятивный подход и к инвестированию не имеет отношения.

Но в теории есть еще две других составляющих: доходность и волатильность. К сожалению, инвесторы имеют возможность определять эти показатели только за прошлые периоды. Но, как известно, доходность актива за прошлые периоды не гарантирует тех же результатов в будущем.

Однако общая волатильность актива все-таки может послужить дополнительным полезным ориентиром. Для определения волатильности можно использовать показатель Beta и исходя из этого комбинировать соответственно активы, совмещая более непредсказуемые с более «скучными». Подробнее про Beta можно почитать здесь.

Существуют и другие теории, например, модель CAPM, индексная модель Шарпа, модель Блэка-Литтермана. Инвесторы также используют индивидуальные подходы в распределении активов в зависимости от своих целей, интересов, знаний и т.д. Например, большую популярность среди розничных инвесторов приобрели фонды, в структуру которых уже заложена определенная диверсификация.

Но какой бы подход вам не приглянулся, главное всегда помнить, что выбор активов – лишь полдела. Для более высокой эффективности портфеля важна и правильная их комбинация.