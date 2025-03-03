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  • 03.03.25, 16:46

Коммерческий регистр не истина в последней инстанции: когда подпись члена правления недействительна?

При заключении сделок стороны зачастую полагаются на Коммерческий регистр, в котором можно найти информацию о членах правления компаний. Однако слепо доверять этим данным нельзя: недавно Государственный суд признал сделку недействительной, поскольку у члена правления закончились полномочия, несмотря на то, что данные о нем были внесены в регистр, пишет присяжный адвокат WIDEN Алена Бурова.
Когда договор недействителен, сторона не вправе предъявить соответствующие требования, и член правления может понести личную ответственность перед второй стороной сделки.
  • Когда договор недействителен, сторона не вправе предъявить соответствующие требования, и член правления может понести личную ответственность перед второй стороной сделки. Foto: Pixabay
Общеизвестно, что право подписи от имени предприятия имеют его члены правления, информацию о которых можно получить на сайте Коммерческого регистра. В общем случае предполагается, что данные о членах правления, размещенные в Коммерческом регистре, верны. Поэтому, если член правления фактически больше не занимает эту должность, но информация в регистре не обновлена, третьи лица, которые не знают о прекращении полномочий члена правления, могут законно полагаться на эту запись в регистре при заключении сделок. Однако есть одно важное уточнение: если кто-то знает, что запись в регистре неверна, полагаться на нее уже нельзя.
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