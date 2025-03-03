Коммерческий регистр не истина в последней инстанции: когда подпись члена правления недействительна?

Общеизвестно, что право подписи от имени предприятия имеют его члены правления, информацию о которых можно получить на сайте Коммерческого регистра
. В общем случае предполагается, что данные о членах правления, размещенные в Коммерческом регистре, верны. Поэтому, если член правления фактически больше не занимает эту должность, но информация в регистре не обновлена, третьи лица, которые не знают о прекращении полномочий члена правления, могут законно полагаться на эту запись в регистре при заключении сделок. Однако есть одно важное уточнение: если кто-то знает, что запись в регистре неверна, полагаться на нее уже нельзя
.