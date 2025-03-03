Коммерческий регистр не истина в последней инстанции: когда подпись члена правления недействительна?

При заключении сделок стороны зачастую полагаются на Коммерческий регистр, в котором можно найти информацию о членах правления компаний. Однако слепо доверять этим данным нельзя: недавно Государственный суд признал сделку недействительной, поскольку у члена правления закончились полномочия, несмотря на то, что данные о нем были внесены в регистр, пишет присяжный адвокат WIDEN Алена Бурова.