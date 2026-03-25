Назад 25.03.26, 11:50 Михал об инциденте в Аувере: это было противодействие Украины российской атаке Премьер-министр Кристен Михал заявил на пресс-конференции, что Эстония не была целью атаки дрона, врезавшегося в трубу электростанции в Аувере.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

«По той информации, что у нас есть, это было противодействие Украины российской атаке, и в итоге дрон оказался на нашей территории. И это не в первый раз», – сказал Михал.

«Целью атаки был порт в Усть-Луге, который, наряду с портами в Приморске, используется для экспорта энергоносителей – то, откуда Россия получает свои деньги, которые позволяют ей вести войну и убивать людей», – добавил премьер.

Он также обратил внимание на то, что украинцы атаковали дронами порты в Приморске, в результате чего Россия подняла уровень боевой готовности – в ответ на что, подняла уровень боевой готовности и Эстония.

Он также прокомментировал оповещения, которые получили жители Эстонии через приложения «Ole valmis!» и «Eesti Äpp» в связи с возможной атакой дронов, где рекомендовалось быть осторожным и в случае чего бежать в укрытие.

«Эти сообщения нужны были, чтобы проинформировать жителей Ида-Вирумаа, но в итоге они были разосланы по всей стране – это тоже людей запутало. Но лучше так, чем если бы приложение вообще не работало. Мы тоже учимся – даже несмотря на то, что идет пятый год войны. Нужно сделать систему как можно более современной, и чтобы она не зависела от того, установил человек приложение или нет. Надо чтобы сообщение в любом случае приходило на телефон», – сказал Михал.

«Самое важно, что я хочу донести – это следующее. Можно спокойно продолжать жить обычной жизнью. Детей отправлять в школу, самому ходить на работу – ничего с этой точки зрения не изменилось», – подчеркнул министр внутренних дел Игорь Таро.

Но при этом он рекомендует всем скачать приложения «Ole valmis!» или «Eesti Äpp» и настроить, чтобы приходили их уведомления: пока Россия ведет войну в Украине, нельзя исключать таких инцидентов в будущем.

«Вспоминаем инцидент в Эльва в прошлом году: дрон тоже был замечен системами мониторинга Департамента полиции и погранохраны. В этом и его функция: быстро отреагировать на инцидент. Что и было сделано – люди приехали на место», – сказал Таро.