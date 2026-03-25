  • OMX Baltic0,34%313,79
  • OMX Riga−0,54%882,82
  • OMX Tallinn0,34%2 071,79
  • OMX Vilnius−0,11%1 361,11
  • S&P 5000,75%6 605,79
  • DOW 300,71%46 452,13
  • Nasdaq 1,27%22 029,52
  • FTSE 1001,3%10 095,16
  • Nikkei 2252,87%53 749,62
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,68
  • 25.03.26, 11:50

Михал об инциденте в Аувере: это было противодействие Украины российской атаке

Премьер-министр Кристен Михал заявил на пресс-конференции, что Эстония не была целью атаки дрона, врезавшегося в трубу электростанции в Аувере.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
  • Премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
  • Foto: Лийз Трейманн
«По той информации, что у нас есть, это было противодействие Украины российской атаке, и в итоге дрон оказался на нашей территории. И это не в первый раз», – сказал Михал.
«Целью атаки был порт в Усть-Луге, который, наряду с портами в Приморске, используется для экспорта энергоносителей – то, откуда Россия получает свои деньги, которые позволяют ей вести войну и убивать людей», – добавил премьер.
Он также обратил внимание на то, что украинцы атаковали дронами порты в Приморске, в результате чего Россия подняла уровень боевой готовности – в ответ на что, подняла уровень боевой готовности и Эстония.

Он также прокомментировал оповещения, которые получили жители Эстонии через приложения «Ole valmis!» и «Eesti Äpp» в связи с возможной атакой дронов, где рекомендовалось быть осторожным и в случае чего бежать в укрытие.
«Эти сообщения нужны были, чтобы проинформировать жителей Ида-Вирумаа, но в итоге они были разосланы по всей стране – это тоже людей запутало. Но лучше так, чем если бы приложение вообще не работало. Мы тоже учимся – даже несмотря на то, что идет пятый год войны. Нужно сделать систему как можно более современной, и чтобы она не зависела от того, установил человек приложение или нет. Надо чтобы сообщение в любом случае приходило на телефон», – сказал Михал.
«Самое важно, что я хочу донести – это следующее. Можно спокойно продолжать жить обычной жизнью. Детей отправлять в школу, самому ходить на работу – ничего с этой точки зрения не изменилось», – подчеркнул министр внутренних дел Игорь Таро.
Но при этом он рекомендует всем скачать приложения «Ole valmis!» или «Eesti Äpp» и настроить, чтобы приходили их уведомления: пока Россия ведет войну в Украине, нельзя исключать таких инцидентов в будущем.
«Вспоминаем инцидент в Эльва в прошлом году: дрон тоже был замечен системами мониторинга Департамента полиции и погранохраны. В этом и его функция: быстро отреагировать на инцидент. Что и было сделано – люди приехали на место», – сказал Таро.
Похожие статьи

Электростанция в Аувере
  • 25.03.26, 08:59
Дрон, залетевший с территории России, врезался в трубу Аувереской электростанции
Джеймс Акуна считает, что Эстонии нужно сделать две вещи: 1) проконсультироваться с Украиной, 2) построить интегральную систему защиты от беспилотников.
  • 25.03.26, 11:30
«В следующий раз прилетит 30 дронов. Не верите – спросите у Польши»
Эксперт по безопасности Райнер Сакс.
  • 25.03.26, 10:54
Райнер Сакс: Эстонии необходимо в срочном порядке организовать защиту от дронов
«За два года мы так и не сделали значительного шага вперед в закупке и тестировании оборудования», – сказал глава оборонно-промышленной компании Marduk Леэт Рауно Лембер.
  • 25.03.26, 10:10
Руководитель оборонной компании предупреждает: в системе ПВО Эстонии есть концептуальный недостаток
Модель продаж Suur-Allikmäe построена гибко. Покупатели могут приобрести участок для самостоятельного строительства или выбрать решение “под ключ”.
  • KM
  • 23.03.26, 15:55
Новый район в Виймси привлекателен не только для жилья, но и для инвестиций
Общий объём проекта оценивается в 20 миллионов евро

Самые читаемые

1
Подсказка
  • 23.03.26, 06:00
Командированный в Финляндию эстонский строитель выиграл трудовой спор на 10 000 с лишним евро
2
Новости
  • 24.03.26, 06:00
Сланцевый противовес сломан: почему не выйдет обеспечить заправки Эстонии дешевым бензином в XXI веке?
3
Mнения
  • 23.03.26, 13:50
Вольдемар Неллис: есть один простой способ сделать отопление в Эстонии дешевле
4
Подсказка
  • 20.03.26, 16:31
Финляндия отменяет налоговые льготы, но открывает двери иностранным специалистам
5
Mнения
  • 22.03.26, 10:45
Расмус Раск: Горхолл не нужно сносить, его нужно превратить в экономический двигатель Таллинна
6
Новости
  • 23.03.26, 10:27
Глава энергетического агентства предупреждает об углубляющемся хаосе. «Это касается не только нефти и газа»

Последние новости

Новости
  • 25.03.26, 16:09
Поддержка Трампа снижается: американцы недовольны дороговизной жизни и войной с Ираном
Биржа
  • 25.03.26, 15:40
LHV намерен выплачивать в виде дивидендов до половины прибыли
Новости
  • 25.03.26, 15:12
Военный эксперт: защита от одиночных дронов – это дилемма без готового решения
  • KM
Content Marketing
  • 25.03.26, 15:00
Глава Forus Takso: корпоративному клиенту, помимо приложения, нужно и персональное обслуживание
Новости
  • 25.03.26, 14:42
Бизнес в ожидании топливного шока: стоит ли ждать роста цен на продукты питания и услуги?
Новости
  • 25.03.26, 14:13
Политолог: прокремлевские силы могут использовать инцидент с дроном для дискредитации Украины
Новости
  • 25.03.26, 12:49
Эксперт по энергетике объяснил, что будет с энергосистемой Эстонии при массированной атаке дронов
Новости
  • 25.03.26, 12:23
В Нарве после падения дрона на электростанцию собирается кризисная комиссия

Сейчас в фокусе

Член правления Enefit Industry Ханнес Рейнула отмечает, что хотя сланец не спасет Эстонию от подорожания топлива, свою лепту в энергетическую безопасность страны топливо из него все-таки вносит.
Новости
  • 24.03.26, 06:00
Сланцевый противовес сломан: почему не выйдет обеспечить заправки Эстонии дешевым бензином в XXI веке?
Решение детальной планировки основано на победившем в архитектурном конкурсе проекте Trinity, подготовленном архитектурным бюро Molumba.
Новости
  • 24.03.26, 14:45
Capital Mill планирует построить в центре Таллинна четыре новых небоскреба
Кристина Каллас возглавляет «Ээсти 200» с 2024 года.
Эпицентр
  • 24.03.26, 12:49
«Ээсти 200» может отказаться от участия в выборах
От шестимесячного Euribor зависит, например, насколько высокими будут выплаты по жилищным кредитам.
Новости
  • 24.03.26, 13:44
Шестимесячный Euribor поднялся до максимума за последний год
Поводом к действию стало замечание одного из читателей. Я решил подписаться на облигации Coop Pank.
Инвестор Тоомас
  • 23.03.26, 18:51
Инвестор Тоомас: ныряю в водоворот облигаций – я сделал выбор в пользу Coop Pank
Главная проблема не только в дорогой нефти, но и в том, что сокращаются физические возможности производить и перемещать топливо, заявил экономический эксперт Райво Варе на заседании спецкомиссии по контролю за госбюджетом.
Новости
  • 23.03.26, 18:07
Черный сценарий на топливном рынке: Райво Варе прогнозирует рост цены нефти до $150
«Теплоснабжение – это не просто трубы, котлы и расчеты. Это часть повседневной жизни людей, их уверенность в завтрашнем дне и благополучие», – пишет Вольдемар Неллис.
Mнения
  • 23.03.26, 13:50
Вольдемар Неллис: есть один простой способ сделать отопление в Эстонии дешевле
Председатель правления Verston Eesti Ярмо Лийвер (слева) и председатель правления Mobire Марек Курс.
  • KM
Content Marketing
  • 11.03.26, 11:54
Все больше компаний отказываются от владения автопарком. В чем причина?

