Астроном-любитель превратил старую водонапорную башню в самую популярную в Эстонии частную обсерваторию
Когда Владимир Гоман в 2017 году купил старую водонапорную башню в Муналаскме, он, вероятно, и сам не верил, что меньше чем за десять лет это место превратится в представительную обсерваторию, которую ежегодно посещают тысячи людей.
IT-специалист Владимир Гоман купил старую водонапорную башню в Муналаскме, чтобы исполнить одну свою мечту. На снимке он находится на вершине созданной в водонапорной башне обсерватории вместе с телескопом, солнечным телескопом и тремя астрографами.
Foto: Andres Tohver
С вершины бывшей водонапорной башни в Муналаскме открывается поразительный вид. Можно было бы подумать, что под куполом узкой башни вряд ли поместится что-то значительное, но не тут-то было. У Гомана там в общей сложности пять телескопов, которыми он при необходимости управляет как с помощью компьютера, так и собственным голосом.
По словам «Промышленника года» Марта Устава, эстонская наука находится на очень передовых позициях, но, несмотря на это, в прошлые десятилетия она почти не оказывала практического влияния ни на предпринимательство, ни на качество жизни людей в Эстонии.
Он выучил эстонский язык по комиксам про Микки Мауса
«Почему вы вообще в Эстонии?» «Нравится». «Ты, наверное, не говоришь по-эстонски». «Говорю». «То, чем ты занимаешься, эстонцам точно не по душе». «Им очень даже нравится». «И как долго ты еще здесь пробудешь?» «Я здесь живу».
Общий объём проекта оценивается в 20 миллионов евро
В условиях устойчивого спроса на качественное частное жилье вблизи Таллинна девелоперские проекты в богатых пригородах становятся не только продуктом для конечного покупателя, но и инвестиционным инструментом. Именно поэтому Kama Grupp запускает проект Suure-Allikmäe в волости Виймси — жилой район из 33 участков в скандинавском стиле, который уже достиг стадии практической реализации и закладывает основу для дальнейшего роста стоимости актива.