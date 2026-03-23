Назад 25.03.26, 06:00 Астроном-любитель превратил старую водонапорную башню в самую популярную в Эстонии частную обсерваторию Когда Владимир Гоман в 2017 году купил старую водонапорную башню в Муналаскме, он, вероятно, и сам не верил, что меньше чем за десять лет это место превратится в представительную обсерваторию, которую ежегодно посещают тысячи людей.

IT-специалист Владимир Гоман купил старую водонапорную башню в Муналаскме, чтобы исполнить одну свою мечту. На снимке он находится на вершине созданной в водонапорной башне обсерватории вместе с телескопом, солнечным телескопом и тремя астрографами.

С вершины бывшей водонапорной башни в Муналаскме открывается поразительный вид. Можно было бы подумать, что под куполом узкой башни вряд ли поместится что-то значительное, но не тут-то было. У Гомана там в общей сложности пять телескопов, которыми он при необходимости управляет как с помощью компьютера, так и собственным голосом.