Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,32%313,72
  • OMX Riga−0,54%882,82
  • OMX Tallinn0,32%2 071,28
  • OMX Vilnius−0,18%1 360,09
  • S&P 5000,63%6 597,63
  • DOW 300,68%46 438,34
  • Nasdaq 0,97%21 973,06
  • FTSE 1001,15%10 079,96
  • Nikkei 2252,87%53 749,62
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,67
  • 25.03.26, 11:30

«В следующий раз прилетит 30 дронов. Не верите – спросите у Польши»

Специалист по беспилотникам Джеймс Акуна убежден, что Эстония – как и западные страны в целом – недостаточно серьезно относятся к проблеме атаки дронов и поэтому к ней совершенно не готовы.
Джеймс Акуна считает, что Эстонии нужно сделать две вещи: 1) проконсультироваться с Украиной, 2) построить интегральную систему защиты от беспилотников.
  • Foto: Николай Андреев
«Даже если предположить, что это был украинский дрон (хотя я не знаю, так ли это – с учетом того, что происходит в последнее время: «Нарвская народная республика» в соцсетях, закон, разрешающий использовать вооруженные силы РФ за рубежом, атака дронов в Польше), то что это меняет? Украинские дроны точно так же, как и российские, содержат бомбы. В России этот дрон собьют, он сменит курс и взорвется на территории Эстонии – кому будет легче от того, что дрон украинский?» – описывает потенциальную уязвимость Эстонии перед атакой дронов бывший офицер ЦРУ и основатель Baltic Ghost Wing Center of Excellence Джеймс Акуна.
«Более того, если успокаивать себя тем, что дрон украинский, то в следующий раз Россия запустит дрон, который будет выглядеть как украинский – что будем делать тогда? А Россия еще и вдобавок заявит, что Эстония – пособник и посредник Украины в атаке дронов на Россию», – добавил он.
Акуна убежден, что Эстонии необходимо выстроить систему защиты от дронов, которая позволила бы быстро реагировать и отражать атаки дронов. В такой системе должны быть не менее 5000 дронов-перехватчиков, но одними лишь беспилотниками такая система не должна ограничиваться.

Статья продолжается после рекламы

«Если дрон залетел на территорию Эстонии, у сил реагирования есть две минуты, чтобы принять решение. Нужно понять, что залетело: вражеский дрон? Дружественный дрон? Военный дрон? Гражданский? Нужно понимать, как реагировать: если ты собьешь дрон на территории России, это будет воспринято ей как акт агрессии или войны. Если ты собьешь дрон на своей территории, то он может упасть на жилые дома, и ты снова будешь выглядеть очень глупо. Нужно быстро принимать решения, и на все про все – две минуты», – поясняет он.
Акуна убежден, что Эстонии следовало бы проконсультироваться с Украиной, как наша страна могла бы выстроить оборону против атаки беспилотников.
«Не люблю, когда это называют "стеной из дронов" – это интегральная система защиты. В ней должны быть не только беспилотники – это и радары, и системы обнаружения, и другие компоненты. Украинцы знают это гораздо лучше – именно там используются самые передовые системы. Что первым сделали страны Персидского залива? Обратились к Украине за дронами-перехватчиками», – говорит Акуна.
При этом он считает, что перед Эстонией поставлена более сложная задача, чем перед Украиной – ведь формально наша страна не находится в состоянии войны.
«У Украины все просто: идет война, поэтому любой иностранный дрон сбивается. А Эстонии нужно уметь быстро и точно определить, какой именно объект залетел – это нетривиальная задача», – поясняет он.
Специалист считает, что создание такой системы обойдется Эстонии в 500 миллионов евро.
«Это вопрос приоритетов. Что мы предпочитаем: корейские танки или интегральную систему защиты? Я сам жду звонка от эстонских властей? Надо определить, что за дрон? Я видел в Украине 5000 дронов различного вида – компетенции есть», – говорит Акуна, убежденный в том, что не только Эстония, но и западные страны в целом недостаточно серьезно относятся к созданию системы защиты против беспилотников.
Он с некоторым недоверием относится к первичным сообщениям о том, что залетевший на территорию Эстонии дрон был украинским, но подчеркивает, что информации у него столько же, сколько у остальных – он точно так же черпает ее из СМИ.
«Вне зависимости от того, чей это дрон, мы видим, как Россия запускает атаки по странам НАТО и тестирует альянс. Страны НАТО слабы или сильны? Отреагируют или нет? Вот что пытаются выяснить россияне. Сейчас прилетел один дрон – в следующий раз прилетит 30. Не верите? Спросите у поляков. Сколько дронов нарушили их воздушное пространство? 17, кажется?» – рассуждает он.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Электростанция в Аувере
  • 25.03.26, 08:59
Дрон, залетевший с территории России, врезался в трубу Аувереской электростанции
Эксперт по безопасности Райнер Сакс.
  • 25.03.26, 10:54
Райнер Сакс: Эстонии необходимо в срочном порядке организовать защиту от дронов
«За два года мы так и не сделали значительного шага вперед в закупке и тестировании оборудования», – сказал глава оборонно-промышленной компании Marduk Леэт Рауно Лембер.
  • 25.03.26, 10:10
Руководитель оборонной компании предупреждает: в системе ПВО Эстонии есть концептуальный недостаток
Председатель правления Verston Eesti Ярмо Лийвер (слева) и председатель правления Mobire Марек Курс.
  • KM
  • 11.03.26, 11:54
Все больше компаний отказываются от владения автопарком. В чем причина?

Самые читаемые

1
Подсказка
  • 23.03.26, 06:00
Командированный в Финляндию эстонский строитель выиграл трудовой спор на 10 000 с лишним евро
2
Новости
  • 24.03.26, 06:00
Сланцевый противовес сломан: почему не выйдет обеспечить заправки Эстонии дешевым бензином в XXI веке?
3
Mнения
  • 23.03.26, 13:50
Вольдемар Неллис: есть один простой способ сделать отопление в Эстонии дешевле
4
Подсказка
  • 20.03.26, 16:31
Финляндия отменяет налоговые льготы, но открывает двери иностранным специалистам
5
Mнения
  • 22.03.26, 10:45
Расмус Раск: Горхолл не нужно сносить, его нужно превратить в экономический двигатель Таллинна
6
Новости
  • 23.03.26, 10:27
Глава энергетического агентства предупреждает об углубляющемся хаосе. «Это касается не только нефти и газа»

Последние новости

Новости
  • 25.03.26, 16:09
Поддержка Трампа снижается: американцы недовольны дороговизной жизни и войной с Ираном
Биржа
  • 25.03.26, 15:40
LHV намерен выплачивать в виде дивидендов до половины прибыли
Новости
  • 25.03.26, 15:12
Военный эксперт: защита от одиночных дронов – это дилемма без готового решения
  • KM
Content Marketing
  • 25.03.26, 15:00
Глава Forus Takso: корпоративному клиенту, помимо приложения, нужно и персональное обслуживание
Новости
  • 25.03.26, 14:42
Бизнес в ожидании топливного шока: стоит ли ждать роста цен на продукты питания и услуги?
Новости
  • 25.03.26, 14:13
Политолог: прокремлевские силы могут использовать инцидент с дроном для дискредитации Украины
Новости
  • 25.03.26, 12:49
Эксперт по энергетике объяснил, что будет с энергосистемой Эстонии при массированной атаке дронов
Новости
  • 25.03.26, 12:23
В Нарве после падения дрона на электростанцию собирается кризисная комиссия

Сейчас в фокусе

Член правления Enefit Industry Ханнес Рейнула отмечает, что хотя сланец не спасет Эстонию от подорожания топлива, свою лепту в энергетическую безопасность страны топливо из него все-таки вносит.
Новости
  • 24.03.26, 06:00
Сланцевый противовес сломан: почему не выйдет обеспечить заправки Эстонии дешевым бензином в XXI веке?
Решение детальной планировки основано на победившем в архитектурном конкурсе проекте Trinity, подготовленном архитектурным бюро Molumba.
Новости
  • 24.03.26, 14:45
Capital Mill планирует построить в центре Таллинна четыре новых небоскреба
Кристина Каллас возглавляет «Ээсти 200» с 2024 года.
Эпицентр
  • 24.03.26, 12:49
«Ээсти 200» может отказаться от участия в выборах
От шестимесячного Euribor зависит, например, насколько высокими будут выплаты по жилищным кредитам.
Новости
  • 24.03.26, 13:44
Шестимесячный Euribor поднялся до максимума за последний год
Поводом к действию стало замечание одного из читателей. Я решил подписаться на облигации Coop Pank.
Инвестор Тоомас
  • 23.03.26, 18:51
Инвестор Тоомас: ныряю в водоворот облигаций – я сделал выбор в пользу Coop Pank
Главная проблема не только в дорогой нефти, но и в том, что сокращаются физические возможности производить и перемещать топливо, заявил экономический эксперт Райво Варе на заседании спецкомиссии по контролю за госбюджетом.
Новости
  • 23.03.26, 18:07
Черный сценарий на топливном рынке: Райво Варе прогнозирует рост цены нефти до $150
«Теплоснабжение – это не просто трубы, котлы и расчеты. Это часть повседневной жизни людей, их уверенность в завтрашнем дне и благополучие», – пишет Вольдемар Неллис.
Mнения
  • 23.03.26, 13:50
Вольдемар Неллис: есть один простой способ сделать отопление в Эстонии дешевле
Глава Forus Takso Тийт Изоп
  • KM
Content Marketing
  • 25.03.26, 15:00
Глава Forus Takso: корпоративному клиенту, помимо приложения, нужно и персональное обслуживание

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026