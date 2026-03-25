Назад 25.03.26, 11:30 «В следующий раз прилетит 30 дронов. Не верите – спросите у Польши» Специалист по беспилотникам Джеймс Акуна убежден, что Эстония – как и западные страны в целом – недостаточно серьезно относятся к проблеме атаки дронов и поэтому к ней совершенно не готовы.

Джеймс Акуна считает, что Эстонии нужно сделать две вещи: 1) проконсультироваться с Украиной, 2) построить интегральную систему защиты от беспилотников.

Foto: Николай Андреев

«Даже если предположить, что это был украинский дрон (хотя я не знаю, так ли это – с учетом того, что происходит в последнее время: «Нарвская народная республика» в соцсетях, закон, разрешающий использовать вооруженные силы РФ за рубежом, атака дронов в Польше), то что это меняет? Украинские дроны точно так же, как и российские, содержат бомбы. В России этот дрон собьют, он сменит курс и взорвется на территории Эстонии – кому будет легче от того, что дрон украинский?» – описывает потенциальную уязвимость Эстонии перед атакой дронов бывший офицер ЦРУ и основатель Baltic Ghost Wing Center of Excellence Джеймс Акуна.

«Более того, если успокаивать себя тем, что дрон украинский, то в следующий раз Россия запустит дрон, который будет выглядеть как украинский – что будем делать тогда? А Россия еще и вдобавок заявит, что Эстония – пособник и посредник Украины в атаке дронов на Россию», – добавил он.

Акуна убежден, что Эстонии необходимо выстроить систему защиты от дронов, которая позволила бы быстро реагировать и отражать атаки дронов. В такой системе должны быть не менее 5000 дронов-перехватчиков, но одними лишь беспилотниками такая система не должна ограничиваться.

«Если дрон залетел на территорию Эстонии, у сил реагирования есть две минуты, чтобы принять решение. Нужно понять, что залетело: вражеский дрон? Дружественный дрон? Военный дрон? Гражданский? Нужно понимать, как реагировать: если ты собьешь дрон на территории России, это будет воспринято ей как акт агрессии или войны. Если ты собьешь дрон на своей территории, то он может упасть на жилые дома, и ты снова будешь выглядеть очень глупо. Нужно быстро принимать решения, и на все про все – две минуты», – поясняет он.

Акуна убежден, что Эстонии следовало бы проконсультироваться с Украиной, как наша страна могла бы выстроить оборону против атаки беспилотников.

«Не люблю, когда это называют "стеной из дронов" – это интегральная система защиты. В ней должны быть не только беспилотники – это и радары, и системы обнаружения, и другие компоненты. Украинцы знают это гораздо лучше – именно там используются самые передовые системы. Что первым сделали страны Персидского залива? Обратились к Украине за дронами-перехватчиками», – говорит Акуна.

При этом он считает, что перед Эстонией поставлена более сложная задача, чем перед Украиной – ведь формально наша страна не находится в состоянии войны.

«У Украины все просто: идет война, поэтому любой иностранный дрон сбивается. А Эстонии нужно уметь быстро и точно определить, какой именно объект залетел – это нетривиальная задача», – поясняет он.

Специалист считает, что создание такой системы обойдется Эстонии в 500 миллионов евро.

«Это вопрос приоритетов. Что мы предпочитаем: корейские танки или интегральную систему защиты? Я сам жду звонка от эстонских властей? Надо определить, что за дрон? Я видел в Украине 5000 дронов различного вида – компетенции есть», – говорит Акуна, убежденный в том, что не только Эстония, но и западные страны в целом недостаточно серьезно относятся к созданию системы защиты против беспилотников.

Он с некоторым недоверием относится к первичным сообщениям о том, что залетевший на территорию Эстонии дрон был украинским, но подчеркивает, что информации у него столько же, сколько у остальных – он точно так же черпает ее из СМИ.

«Вне зависимости от того, чей это дрон, мы видим, как Россия запускает атаки по странам НАТО и тестирует альянс. Страны НАТО слабы или сильны? Отреагируют или нет? Вот что пытаются выяснить россияне. Сейчас прилетел один дрон – в следующий раз прилетит 30. Не верите? Спросите у поляков. Сколько дронов нарушили их воздушное пространство? 17, кажется?» – рассуждает он.