Универмаг в Пайде перестроят в инновационный центр за 2,5 млн евро. «Расходы на работу центра надо вывести в ноль»
Три года назад Союз потребителей Ярвамаа подарил фонду Ярвамаа (SA Järvamaa) здание универмага в Пайде. Теперь фонд получил поддержку в размере 1,91 млн евро, чтобы создать там Центр сотрудничества и инноваций Центральной Эстонии.
Член правления SA Järvamaa Пипи-Лийз Сиеманн хочет вдохнуть новую жизнь в Ярваский уезд.
Foto: Андрес Пульвер
«Здесь, где мы сейчас находимся, еще несколько лет назад продавали носки, чулки и нижнее белье», – рассказала член правления SA Järvamaa Пипи-Лийз Сиеманн в зале на втором этаже бывшего универмага, где теперь разместился фонд.
