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  • 30.04.25, 06:00

Застройщики об увеличении НСО: повышать цену жилья в заключенных договорах трудно

В преддверии повышения налога с оборота компании по развитию недвижимости недовольны тем, что теперь им запрещено после вступления в силу поправок к закону какое-то время применять более низкую ставку налога к заключенным долгосрочным договорам. По их словам, если человек решился на покупку жилья по конкретной цене и брал кредит у банка, то позже найти дополнительные средства ему неоткуда.
Особенно уязвимыми в сложившейся ситуации остаются малые застройщики.
  • Особенно уязвимыми в сложившейся ситуации остаются малые застройщики.
  • Foto: Андрас Кралла
Недавно к канцлеру права Юлле Мадизе обратилась девелоперская компания с жалобой на то, что в Законе о налоге с оборота нет переходных положений, которые позволяли бы после вступления в силу 1 июля 2025 года 24-процентной ставки НСО применять прежнюю ставку налога к заключенным ранее долгосрочным договорам. По мнению заявителя, применение более высокой ставки налога сразу после ее вступления в силу нарушает законные ожидания предпринимателей, занимающихся развитием недвижимости, поскольку согласованную с клиентом цену изменить уже невозможно.
«В секторе недвижимости все процессы действительно очень длительные – планирование, строительство и т.д. Поэтому менять какие-то уже зафиксированные вещи довольно трудно. К тому же часто в этом бизнесе крутятся крупные денежные средства. И если взять, к примеру объект стоимостью 300 000 евро, то повышение налога в размере 2% будет означать достаточно внушительную сумму», – пояснил ДВ аналитик рынка недвижимости Тыну Тоомпарк.
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