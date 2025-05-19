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  • 19.05.25, 16:57

МВФ рекомендует Эстонии ввести два новых налога

Эстонская экономика находится на пороге структурных изменений, и реформы необходимы, но для спасения бюджета следует искать новые традиционные налоги, поскольку текущие налоговые ставки уже достигли своего пика.
Эксперты МВФ поддерживают уже предпринимаемые усилия по содействию развитию возобновляемых источников энергии. На переднем плане – глава делегации МВФ Винченцо Гуццо.
  • Эксперты МВФ поддерживают уже предпринимаемые усилия по содействию развитию возобновляемых источников энергии. На переднем плане – глава делегации МВФ Винченцо Гуццо.
  • Foto: Андрас Кралла
То, насколько быстро сможет расти экономика Эстонии в будущем, большой вопрос, поскольку после недавних кризисов экономика ожидает новых перемен, отметили по итогам двухнедельного визита в Эстонию представители Международного валютного фонда (МВФ). Для решения возникших проблем необходимы структурные реформы, при этом следует внимательно следить за бюджетом и долговой нагрузкой, поскольку в ближайшее время по ним может быть нанесен серьезный удар.
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