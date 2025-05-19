МВФ рекомендует Эстонии ввести два новых налога

Эстонская экономика находится на пороге структурных изменений, и реформы необходимы, но для спасения бюджета следует искать новые традиционные налоги, поскольку текущие налоговые ставки уже достигли своего пика.
Эксперты МВФ поддерживают уже предпринимаемые усилия по содействию развитию возобновляемых источников энергии. На переднем плане – глава делегации МВФ Винченцо Гуццо.
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То, насколько быстро сможет расти экономика Эстонии в будущем, большой вопрос, поскольку после недавних кризисов экономика ожидает новых перемен, отметили по итогам двухнедельного визита в Эстонию представители Международного валютного фонда (МВФ). Для решения возникших проблем необходимы структурные реформы, при этом следует внимательно следить за бюджетом и долговой нагрузкой, поскольку в ближайшее время по ним может быть нанесен серьезный удар.
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С 1 июля ставка налога с оборота вырастет с 22% до 24%, и торговые сети уже предупредили, что рост цен на продукты неизбежен. Помимо этого, вырастет акциз на топливо, что приведет к подорожанию бензина. Как очередное повышение налогов повлияет на экономику Эстонии и был ли у правительства другой выход?
Мир настолько глобализирован, что тарифы Трампа ощутят все. Руководству компаний необходимо сесть за стол переговоров и подумать, как действовать дальше. Единственный способ выделиться в такие времена – это быстро адаптироваться, пишет руководитель операционного отдела Balti Logistika Греэте Оргусаар.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.