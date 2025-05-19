МВФ рекомендует Эстонии ввести два новых налога

С 1 июля ставка налога с оборота вырастет с 22% до 24%, и торговые сети уже предупредили, что рост цен на продукты неизбежен. Помимо этого, вырастет акциз на топливо, что приведет к подорожанию бензина. Как очередное повышение налогов повлияет на экономику Эстонии и был ли у правительства другой выход?