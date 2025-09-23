Назад 23.09.25, 16:24 Адвокат объясняет: что будет с имуществом и кредитами при разводе? При разводе неизбежно встает вопрос о разделе имущества и обязательств. Возможных решений несколько – продажа имущества, распределение долгов или выплата компенсации. Однако на практике нередко бывает так, что бывшие супруги остаются совладельцами общего имущества и продолжают делить обязательства даже после расторжения брака.

Адвокат юридического бюро Hedman Кайре Сеппер отметила, что расторжение брака и раздел совместного имущества и обязательств – это два разных вопроса. «Развод сам по себе не означает обязательного раздела имущества и долгов, они могут оставаться и после развода. Однако здесь следует учитывать, что при наследовании может случиться так, что детям придется делить имущество с бывшими супругами», – пояснила Сеппер, посоветовав супругам прежде всего решить, хотят ли они при разводе что-то делить и что именно.

По общему правилу совместное имущество супругов делится поровну, и это касается не только вещей, но и кредитов или лизинга. При разделе имущества обычно считается, что каждый супруг несет и равную часть долгов. Однако не каждый кредит автоматически делится пополам – многое зависит от того, на какие цели он был взят.

Например, во время брака могут быть обязательства, не связанные с интересами семьи. «Если один из супругов выплачивает лизинг за автомобиль, который использует исключительно сам и который не служит нуждам семьи, то такой лизинг считается его личным обязательством, за которое он отвечает сам», – пояснила Сеппер.

Статья продолжается после рекламы

Если для покупки совместной недвижимости супруги использовали имущество, принадлежавшее одному из них еще до брака, то при разводе этот супруг имеет право требовать компенсации своего вклада. Размер компенсации определяется пропорционально первоначальному вкладу в общую покупку: «Например, если 60% стоимости недвижимости было оплачено за счет добрачного имущества одного из супругов, то ему должно быть компенсировано 60% от стоимости общей недвижимости, а не просто сумма первоначального взноса».

При разделе имущества и долгов супругам необходимо заключить соглашение. Если договориться не удается, раздел производится через суд. Сделать это можно одновременно с разводом или в отдельном процессе.

Если имущество и долги не удается разделить поровну, суд может назначить одной из сторон компенсацию за утрату собственности. «Например, один супруг получает в собственность недвижимость и принимает на себя кредит, а другому выплачивается компенсация. Как правило, для этого требуется согласие банка. Есть и другой вариант: продать недвижимость, погасить кредит и разделить остаток», – отметила Сеппер. Она добавила, что каждая ситуация с разделом имущества уникальна, поэтому перед заключением соглашений стоит проконсультироваться с юристом.

В последние годы все больше пар при заключении брака выбирают режим раздельного имущества. Это связано с тем, что люди нередко женятся в более зрелом возрасте, уже имея детей от предыдущих отношений и добрачное имущество. Кроме того, предпринимательством заниматься проще, когда для сделок не требуется согласие супруга.

Режим имущества супругов можно изменить и в период брака, заключив брачный договор. В нем супруги могут договориться, что совместно приобретенное имущество будет считаться личным имуществом одного из них, либо наоборот – что имущество одного из супругов признается совместным.