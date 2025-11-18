Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,17%291,15
  • OMX Riga0,05%926,08
  • OMX Tallinn−0,29%1 907,26
  • OMX Vilnius−0,1%1 271,13
  • S&P 500−0,27%6 654,53
  • DOW 30−0,65%46 289,67
  • Nasdaq −0,57%22 579,52
  • FTSE 100−1,27%9 552,3
  • Nikkei 225−3,22%48 702,98
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,9
  • 18.11.25, 18:20

Судебный прецедент: из-за выплат члену правления НТД взыскал с фирмы 50 тыс. евро

Может ли член правления одновременно быть работником? Как облагать налогом выплаты члену правления? Государственный суд недавно выдал четкие инструкции, которые распространяются на тысячи малых предприятий.
Присяжный адвокат Cuesta Advokaadibüroo OÜ Валерия Арсюта
  • Присяжный адвокат Cuesta Advokaadibüroo OÜ Валерия Арсюта
Административная коллегия Государственного суда вынесла 2 июня 2025 года по делу № 3-22-1323 судебное решение, в котором разъяснила вопросы налогообложения выплат, произведенных коммерческим товариществом члену правления. Судебное решение касается важности разграничения работы члена правления и его обязанностей с точки зрения налогового аспекта, а также различий в налогообложении заработной платы и вознаграждения члена правления. Кроме того, в этом деле Государственный суд разъяснил, как распределяется бремя доказывания в налоговых отношениях.
