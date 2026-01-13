Покойся с миром, стартовый счет! Порядок внесения уставного капитала при создании OÜ изменился
С 1 октября прошлого года при создании паевого товарищества (OÜ) больше нельзя использовать электронный стартовый счет – временный банковский счет, предназначенный для внесения уставного капитала до внесения компании в Коммерческий регистр.
«Учредить паевое товарищество теперь проще, быстрее и удобнее», – говорит руководитель повседневного банковского обслуживания бизнес-клиентов банка Coop Эрье Меттас.
Foto: Ardo Kaljuvee
Для внесения денежного вклада в уставный капитал теперь есть два варианта:
подтверждение внесения уставного капитала, если его размер составляет до 50 000 евро: члены правления подтверждают в заявлении в Коммерческий регистр, что взносы сделаны;
внесение уставного капитала на депозитный счет, которым управляет Налогово-таможенный департамент (НТД). После внесения OÜ в регистр средства с депозитного счета можно без труда перечислить на банковский счет компании. Заявление о перечислении уставного капитала подает член правления через электронный Коммерческий регистр.
Важно учитывать, что с 2023 года минимальный размер уставного капитала может составлять всего один цент (ранее при создании OÜ требовался уставный капитал не менее 2500 евро). Размер уставного капитала определяет сам учредитель, однако до момента его фактического внесения учредитель сам несет ответственность по обязательствам компании в пределах обещанного взноса.
Почему отказались от э-стартового счета?
