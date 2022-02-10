Онлайн-тест про бизнес, IT и Эстонию от RIA.com Marketplaces

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Инвестор
Убытки Nordecon достигли 5 млн евро
Четвертый квартал прошлого года выдался неудачным для строительного концерна Nordecon, в результате чего убытки компании за 2021 год превысили 5 млн евро, следует из сообщения фондовой биржи.
Четвертый квартал прошлого года выдался неудачным для строительного концерна Nordecon, в результате чего убытки компании за 2021 год превысили 5 млн евро, следует из сообщения фондовой биржи.
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Передовая ДВ: год-два – и в дамках!
В понедельник прошло первое заседание по уголовному делу бывшего министра образования Майлис Репс. Можно порадоваться, что оно так быстро дошло до суда, но опасения вызывает срок, в течение которого его собираются рассматривать: как минимум год. Сама Репс, судя по одному из её редких интервью, уверена, что слушания растянутся даже на 5-7 лет.
В понедельник прошло первое заседание по уголовному делу бывшего министра образования Майлис Репс. Можно порадоваться, что оно так быстро дошло до суда, но опасения вызывает срок, в течение которого его собираются рассматривать: как минимум год. Сама Репс, судя по одному из её редких интервью, уверена, что слушания растянутся даже на 5-7 лет.
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Эпицентр
Банкротство бывшего главы Uvic: от Мусаровой требуют возврата имущества в общую собственность
Перед началом банкротного производства предприятия по производству пельменей Uvic бывший владелец компании Александр Мусаров и его супруга провели раздел общей собственности. Теперь банкротные управляющие пытаются вернуть утраченную в ходе санации компании недвижимость, пишет
Перед началом банкротного производства предприятия по производству пельменей Uvic бывший владелец компании Александр Мусаров и его супруга провели раздел общей собственности. Теперь банкротные управляющие пытаются вернуть утраченную в ходе санации компании недвижимость, пишет
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