ТОП экспедиторов: стабильный год с влияниями извне

2018 год был для экспедиторов стабильным: грузовые объёмы выросли после трёхлетнего спада на 1,5%, спад в грузообороте составил 0,8%. Объёмы автомобильных перевозок выросли чуть больше, чем на 1%, а железнодорожных – примерно на 2%. При этом низкие в целом показатели грузовых объёмов на железной дороге по-прежнему вызваны обоюдными санкциями между ЕС и Россией.

Возглавляющая рейтинговую таблицу фирма Estma OÜ, которая занимается морским и воздушным экспедированием, увеличила в 2018 году свою выручку примерно на четверть. Фото: Estma

Рост зарплат в секторе был медленнее среднего их роста и составил 3,5%, в результате чего отставание от среднего роста по Эстонии усугубилось. Из-за давления зарплат и обострения конкуренции сократились инвестиции предприятий, а также их прибыль: в прошлом году в сфере грузоперевозок и складирования было инвестировано на 40% меньше, чем годом раньше. Прежде всего меньше покупалось транспортных средств, но упали и другие инвестиции. Инвестиции делались в основном в ИТ и персонал.