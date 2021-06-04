Полина Волкова • 4 июня 2021 в 15:14
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ТОП: русскоязычные бизнесмены, вошедшие в рейтинг самых влиятельных предпринимателей Эстонии
В конце мая издание Äripäev опубликовало ТОП самых влиятельных бизнесменов Эстонии. Среди 500 человек, вошедших в рейтинг, 38 русских имен.
«Деловые ведомости» составили таблицу русскоязычных предпринимателей, вошедших в ТОП 500 самых влиятельных персон эстонской деловой среды.
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