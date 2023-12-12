«Рыбный король» Ляэнемаа захватил ТОП успешных компаний уезда

Инвесторы – о результатах IPO Infortar: «Трудно поверить, что акции вырастут»

Результаты подписки на Infortar не оставляют впечатления, что в первый торговый день акции вырастут, считает инвестор Тынн Талпсепп.

Результаты подписки на Infortar не оставляют впечатления, что в первый торговый день акции вырастут, считает инвестор Тынн Талпсепп.