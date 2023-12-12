«Рыбный король» Ляэнемаа захватил ТОП успешных компаний уезда
Райво Баум. Фото: Liis Treimann
«Рыбный король» Ляэнемаа считает, что успех отрасли зависит от контроля над всей цепочкой производства.
Первое место в ТОП самых успешных компаний Ляэнемаа заняло Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu. Руководитель предприятия Райво Баум при этом также управляет фирмами Merehaldus и Morobell, которые заняли 4 и 6 место в рейтинге. Все они работают в секторе рыбоводства.
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