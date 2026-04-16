5 млн на человека. ТОП эстонских ИТ-компаний с самой высокой выручкой на сотрудника

Если принцип предприятия состоит в том, чтобы клиент мог получить все в одном месте, то стоит придерживаться того же и в его собственной работе, убежден торговец древесными материалами MASS. При этом все важнее становится признать: наряду с основной деятельностью такое же внимание следует уделять и сфере ИТ, особенно в нынешнюю эпоху киберугроз.
На рынке труда ИТ-сектора особенно высоким спросом сейчас пользуются специалисты по искусственному интеллекту, анализу данных и кибербезопасности, при этом предложение таких кадров ограничено, признал глава Telia Eesti Андре Виссе. По его словам, именно это подталкивает зарплаты таких специалистов вверх.
Эстонская компания Riedella OÜ взыскала почти миллион евро с частного лица из-за компьютерного преступления. За истцом стоит Антон Рудов, глава российской ИТ-империи «Тринити», поставляющей системы защиты информации и слежки за людьми. Проигравший – бывший владелец крупнейшей российской криптобиржи, находящийся в США под домашним арестом.
Если принцип предприятия состоит в том, чтобы клиент мог получить все в одном месте, то стоит придерживаться того же и в его собственной работе, убежден торговец древесными материалами MASS. При этом все важнее становится признать: наряду с основной деятельностью такое же внимание следует уделять и сфере ИТ, особенно в нынешнюю эпоху киберугроз.