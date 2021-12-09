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9 декабря 2021 в 10:16 Поделиться:









Минимальная заработная плата увеличится до 654 евро

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

На сегодняшнем заседании правительство утвердило повышение минимальной зарплаты в 2022 году до 654 евро, а минимальной почасовой оплаты до 3,86 евро. Таким образом, размер минимальной зарплаты приблизится к 40% от средней зарплаты.

Размер повышения минимальной заработной платы в 2022 году был установлен коллективным договором между Центральным союзом профсоюзов и Центральным союзом работодателей Эстонии от 8 октября.

По данным Налогово-Таможенного департамента, в первые восемь месяцев 2021 года в Эстонии на полную ставку за минимальную зарплату в 584 евро работали 16 900 человек – 3,4% от всех получающих зарплату работников. От 585 до 653 евро в месяц зарабатывали в среднем 22 400 человек – 4,5% от всех людей, работающих на полную ставку.

Повышение размера минимальной заработной платы повлечет за собой увеличение зарплат как в частном, так и в государственном секторе. Также увеличатся связанные с минимальной зарплатой пособия, например, родительское пособие и отпуск по уходу за ребенком.

Повышение минимальной зарплаты также может увеличить пособия, выплачиваемые местными самоуправлениями, и повлиять на цены предоставляемых ими услуг – таких как, например, плата за место в детском саду, если самоуправление связало их с минимальной зарплатой.