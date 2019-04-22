Важнейшие макроэкономические события этой недели

На этой неделе, пожалуй, самым важным макроэкономическим отчетом можно назвать ВВП США, который будет опубликован в пятницу.

Фото: EPA

Неделя не богата на макроотчеты, зато весьма насыщена политическими событиями. Не успела неделя начаться, как цены на нефть подскочили более чем на 2 процента из-за иранских или даже ирано-американских событий.

Впрочем, как бы там ни было, кое-какая статистика по США (помимо ВВП) все же будет обнародована. В понедельник уже вышли данные по рынку жилья в США. Вторичка показала снижение количества сделок почти на 5 процентов.

Во вторник поступят данные по первичному рынку жилья и тут также ожидается снижение продаж. Впрочем, рынок жилья сейчас не самый горячий сегмент и мало кто ожидает второго пузыря. Поэтому важность этой статистики достаточно слабая.

Единственно важным индикатором в среду станет индекс IFO по Германии, который расскажет о бизнес-климате в экономике № 1 еврозоны. Цифры ожидаются смешанные: IFO Expectations (ожидания) чуть выше предыдущего показателя (96,1 против 95,6), а IFO Current Conditions (текущие условия) чуть ниже данных прошлого месяца (103,6 против 103,8)

В четверг пройдет саммит ЕС-Япония, который вдвойне интересен на фоне недавно начавшихся торговых переговоров между США и этой страной. Также мы узнаем, как американцы тратились на товары длительного потребления (от 3 лет и выше). Этот индикатор достаточно важен для понимания уровня спроса и покупательной способности населения. Ожидается небольшой рост в 0,4 процента.

Ну и, наконец, в пятницу данные по ВВП по США, который по мнению аналитиков покажет рост всего 1,8% после того как в прошлый раз показал рост в 2,2%.