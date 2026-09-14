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Убыточная металлургическая компания остановила производство и сокращает сотрудников

Дочерняя компания строительного концерна Maru – Moodul – прекратила производство металлоконструкций в Валга и сокращает 17 сотрудников. После сокращений в компании на первое время останется только член правления.
Металлообрабатывающая компания Moodul, более 30 лет работавшая в Валга, в начале августа прекратила производство. Фото иллюстративное.
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