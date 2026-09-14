Убыточная металлургическая компания остановила производство и сокращает сотрудников
Дочерняя компания строительного концерна Maru – Moodul – прекратила производство металлоконструкций в Валга и сокращает 17 сотрудников. После сокращений в компании на первое время останется только член правления.
Шведский промышленный концерн Hanza, акции которого котируются на бирже, продает два своих завода в Финляндии и сосредоточит производство на третьем предприятии. После объявления этой новости акции компании пошли вниз.
Производитель металлоконструкций Narva Metall OÜ, оборот которого еще несколько лет назад исчислялся миллионами, получил от Харьюского уездного суда запрет на распоряжение имуществом и столкнулся с налоговой задолженностью в размере 124 000 евро.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.