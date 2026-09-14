ТОП самых богатых: трагедия привела в список новых молодых участников

В этом году в рейтинг богатейших вошло больше людей младше 35 лет, чем годом ранее, и среди новичков особенно заметны наследники крупных состояний.
Если в предыдущие годы число молодых участников рейтинга неуклонно сокращалось и в прошлом году снизилось до 22 человек, то в этом году в список вошли 24 человека в возрасте до 35 лет.
Свежий ТОП самых богатых людей Эстонии выйдет 16 сентября.
Трое молодых участников нынешнего рейтинга богатейших вошли в общую сотню лидеров. В прошлом году в ТОП 100 было пять человек в возрасте до 35 лет.
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Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.