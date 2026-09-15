«Я не говорю, что я ангел, всякое бывало». Печально известный строитель оказался в центре уголовного дела
«Жаль, что не прочитала о нем, но он так убедителен, что даже и не поймешь, что тебя разводят», – говорит очередная пострадавшая от деятельности Евгения Лыткина, потерявшая, как она утверждает, в результате его деятельности около 13 000 евро.
Он представляется как Евгений и сразу располагает к себе. Особенно ценой, ведь работает он вчерную, да и рабочим своим не платит. Клиенты остаются без денег и заказа, а работавшие на него строители, в том числе не имеющие документов украинцы, – без зарплаты. Привлечь его к ответственности пока не удалось никому.
У этого предпринимателя за плечами уже несколько лет тюрьмы, несмотря на это он упорно держится за свою бизнес-модель. Становятся известны все новые имена пострадавших, но полиция не считает, что есть основания для возбуждения дела: «Если человек не умеет вести бизнес, это еще не состав преступления».
Мигрант из Узбекистана, нелегально работавший на стройке в центре Таллинна, остался без заработанных денег и вынужден скрываться. Человек, которого он считал своим работодателем, заявляет, что он вообще ни при чем, но несколько человек утверждают обратное. Пострадавших может быть гораздо больше.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.