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«Я не говорю, что я ангел, всякое бывало». Печально известный строитель оказался в центре уголовного дела

«Жаль, что не прочитала о нем, но он так убедителен, что даже и не поймешь, что тебя разводят», – говорит очередная пострадавшая от деятельности Евгения Лыткина, потерявшая, как она утверждает, в результате его деятельности около 13 000 евро.
«Я мог бы написать о нем книгу. Мошенник номер 1 в Центральной Эстонии. Полгода за ним гоняюсь, каждый день обещает заплатить», – пишет о Евгении Лыткине в Фейсбуке очередной пострадавший.
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