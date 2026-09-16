Перешедшая к Coop Prisma сокращает 67 сотрудников

Крупной сделке по продаже Prisma предшествовали копившиеся годами проблемы, размытая ответственность и игнорирование потребностей местного рынка, заявила финансовый директор Prisma Peremarket Мерье Аавасалу порталу Kaubandus.
Магазин Roo Prisma в Таллинне закроется в среду, 9 сентября, на несколько часов раньше обычного и вновь откроется для покупателей в четверг на несколько часов позже обычного – уже под названием Roo Coop Maksimarket. Затем один за другим последуют остальные магазины Prisma в Таллинне и Харьюмаа, после них – магазины в Рапла, Тарту и, наконец, в Нарве.
Сегодня, 1 сентября, Coop Eesti Keskühistu стал владельцем Prisma Peremarket и 13 ее магазинов. Магазины Prisma будут присоединяться к сети Coop постепенно. Начинается крупнейшее в истории Эстонии объединение двух торговых сетей, которое продлится до конца ноября.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.