Технологический гигант Apple в среду представил первый в своей истории складной смартфон iPhone Duo, который стал самым значительным обновлением дизайна смартфонов компании и открывает для Apple совершенно новый источник дохода.
Во вторник Apple вошла в историю, ненадолго превысив отметку рыночной капитализации в 5 трлн долларов. До этого такого уровня удавалось достичь только производителю микросхем Nvidia, сообщает Yahoo Finance.
По словам Антти Адура, назначенного в июле членом правления Solaris Keskus, центр с самого начала придерживался четкой концепции культурно-развлекательного пространства и продолжит развиваться в этом направлении.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.