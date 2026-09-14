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Наследника имущества умершего инвестора подстерегают болезненные ловушки

Когда инвестор умирает, наследникам приходится разбираться как с его инвестиционными активами, так и с налоговым учетом инвестиционного счета. Даже действующий добросовестно наследник может неожиданно столкнуться с болезненными налоговыми ловушками.
Инвестору стоит время от времени проверять, сохраняют ли смысл все очень небольшие или давно оставленные без внимания позиции в его портфеле, поскольку сильно раздробленный портфель впоследствии может означать для наследников больше хлопот и более крупные расходы.
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