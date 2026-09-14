Наследника имущества умершего инвестора подстерегают болезненные ловушки

Когда инвестор умирает, наследникам приходится разбираться как с его инвестиционными активами, так и с налоговым учетом инвестиционного счета. Даже действующий добросовестно наследник может неожиданно столкнуться с болезненными налоговыми ловушками.
В профессионально управляемых портфелях используются и индексные фонды, которые любой инвестор может купить самостоятельно. Несмотря на то что плата за управление достигает нескольких тысяч евро в год, управляющие подчеркивают: их работа не сводится к простому подбору фондов.
На Таллиннской бирже выход даже из позиции стоимостью в несколько десятков тысяч евро может занять недели или месяцы. Продать более крупный пакет акций, не повлияв при этом на рыночную цену, может оказаться еще сложнее.
На Таллиннской бирже появился новый загадочный крупный инвестор – немецкий предприниматель в страховом бизнесе Ян Диннер, который за последние месяцы приобрел акции местных биржевых компаний, по оценке, более чем на миллион евро.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.