Назад В ТОПе самых богатых людей Эстонии растет число женщин В этом году в ТОПе самых богатых вновь выросло число женщин с состоянием более 100 млн евро.

Самой состоятельной женщиной в нынешнем рейтинге стала предпринимательница, впервые вошедшая в ТОП богатейших в 2018 году.

Свежий ТОП самых богатых людей Эстонии выйдет 16 сентября.

В этом году в число 500 участников ТОПа самых богатых вошли 62 женщины. Годом ранее в общий рейтинг попали 57 женщин, а двумя годами ранее – 55.