В ТОПе самых богатых людей Эстонии растет число женщин

В этом году в ТОПе самых богатых вновь выросло число женщин с состоянием более 100 млн евро.
Самой состоятельной женщиной в нынешнем рейтинге стала предпринимательница, впервые вошедшая в ТОП богатейших в 2018 году.
Свежий ТОП самых богатых людей Эстонии выйдет 16 сентября.
В этом году в число 500 участников ТОПа самых богатых вошли 62 женщины. Годом ранее в общий рейтинг попали 57 женщин, а двумя годами ранее – 55.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.