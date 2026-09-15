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Из разросшегося списка наблюдения я выкинул пять акций

Похоже, новые инвестиционные идеи я умею находить гораздо быстрее, чем принимать решения по старым, поэтому после летнего потока идей я вновь взглянул на свой список наблюдения и вычеркнул из него пять акций и один фонд.
Если акция находится в списке уже более трех лет, а ее среднегодовой темп роста цены (CAGR) составляет менее 12%, у меня должна быть очень веская причина, чтобы оставить ее в списке.
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