Из разросшегося списка наблюдения я выкинул пять акций
Похоже, новые инвестиционные идеи я умею находить гораздо быстрее, чем принимать решения по старым, поэтому после летнего потока идей я вновь взглянул на свой список наблюдения и вычеркнул из него пять акций и один фонд.
Результаты компаний Балтийской биржи за второй квартал показали, что экономика региона набирает обороты, однако это восстановление пока не в равной степени отражается на прибыли компаний. Например, результаты литовской энергетической компании Ignitis Grupė не оправдали ожиданий ни Swedbank, ни Enlight Research, однако установленные ими целевые цены по-прежнему указывают на значительный потенциал роста акций.
Почти год назад я вложил около 7000 евро в акции Artea Bankas, рассчитывая заработать на пенсионной реформе в Литве. Реформа принесла результаты, но акции банка так и не получили ожидаемого импульса. Теперь, получив совокупную доходность свыше 16%, я решил зафиксировать прибыль и освободить деньги для следующей инвестиционной идеи.
Некогда финское экономическое чудо и любимый пример для эстонских предпринимателей вновь оказалось в центре внимания и движется к числу 50 крупнейших публичных компаний Европы. На этот раз Nokia тянут вверх не телефоны, а инфраструктура для искусственного интеллекта.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.