Убыток Nordecon увеличился

Nordecon отчитался за первый квартал. Из отчета следует, что оборот за этот период снизился, а убыток увеличился.

Фото: Андрас Кралла

За первые три месяца 2019 года продажи строительного концерна сократились до 34,5 миллиона. В прошлом году этот показатель был 43,67 миллиона евро. Снижение оборотов отразилось и на убытках, которые выросли с 1,8 до 1,96 миллиона. Речь об убытках материнского предприятия Nordecon AS, доля которого принадлежит акционерам.

Снижение показателей предприятие объясняет несколькими причинами. «Сложные погодные условия в первые два месяца 2019 года негативно отразились на доходности договоров по обслуживанию государственных дорог, постоянная смена температур и увеличение осадков повысили расходную базу в части всех основных расходов», - говорится в биржевом сообщении Nordecon.

Свое небольшое влияние оказал и курс валют. Если укрепление украинской гривны на 3,6% по отношению к евро принесло концерну дополнительный доход в 215 тысяч евро, то падение шведской кроны по отношению к европейской валюте на 1,7% привело к убыткам в 163 тысячи евро.

С позитивной стороны можно отметить, что за год объемы договоров еще не оконченных работ у концерна выросли с 143 589 до 170 509 миллионов евро. Конкурент Merko сегодня в своем квартальном отчете наоборот сообщил о значительном снижении этого показателя.

Значительно большую часть своего дохода концерн продолжает получать на эстонском рынке, который составляет 90% от всего оборота. Однако по сравнению с прошлым годом доля эстонского рынка снизилась на 2%. Доля шведского рынка снизилась за этот период с 4% до 1%, а финского наоборот выросла с 1% до 4%. Доля украинского рынка за этот период увеличилась с 3% до 5%.