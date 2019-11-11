Собственники Coop Pank одобрили планы по выходу на биржу

Руководитель Coop Pank Маргус Ринк Фото: Андрас Кралла

В пятницу, 8 ноября, на внеочередном общем собрании акционеры Coop Pank утвердили предложение эмитировать в ходе первичного размещения (IPO) новые акции и разместить их для публичных торгов на Таллиннской бирже, сообщило предприятие. Coop Pank намерен привлечь на бирже 37 млн евро.

Акционеры Coop Pank одобрили предложение правления, согласно которому банк желает привлечь в рамках IPO 37 миллионов евро дополнительных средств. За изменение устава, являющееся предпосылкой для выхода банка на биржу, проголосовали 100% присутствовавших на собрании акционеров, представлявших 98,2% всех акций предприятия.