Тармо Сильд уходит с поста главы Arco Vara

Фото: Лийз Трейманн

Чтобы сосредточиться на IuteCredit. Акции не продаёт.

Бюро недвижимости Arco Vara сегодня выслало пресс-релиз, в котором объявило, что планирует обновить менеджмент компании. Это означает смену руководящего состава, совета предприятия, а также его общего руководителя. Тармо Сильд уходит, и в первом полугодии 2020 года ему будут искать замену.