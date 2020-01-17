Ярослав Тавгень • 17 января 2020
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Тармо Сильд уходит с поста главы Arco Vara
Чтобы сосредточиться на IuteCredit. Акции не продаёт.
Бюро недвижимости Arco Vara сегодня выслало пресс-релиз, в котором объявило, что планирует обновить менеджмент компании. Это означает смену руководящего состава, совета предприятия, а также его общего руководителя. Тармо Сильд уходит, и в первом полугодии 2020 года ему будут искать замену.
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