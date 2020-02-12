А можно ли застраховать погодные риски?

В последнее время на рынках стали появляться риски, управление которыми обычному предпринимателю не предоставляется возможным. К примеру, коронавирус, из-за которого уже пострадали целые секторы и регионы, и который обещает отнять у экономики Китая от 0,2 до 0,3 процента роста.

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С подобными рисками бизнес сталкивается давно, а глобальное изменение климата сделало их ещё более явными. Пожары и наводнения, тёплая зима или прохладное лето - всё это может повлиять на прибыль многих секторов. В США энергетики экономят от 1 миллиона долларов ежегодно, прогнозируя погоду, а её влияние на всю экономику страны даже по подсчётам 15-летней давности перевалило далеко за 1 триллион долларов. Современная оценка Чикагской товарной биржи предполагает, что 30 процентов ВВП США так или иначе подвержено влиянию погоды (а это почти 6 триллионов долларов).