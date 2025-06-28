Инициатива Европарламента: авиакомпании больше не смогут взимать плату за ручную кладь

Комитет по транспорту и туризму Европейского парламента на этой неделе согласовал поправки в регулировании авиаперевозок в ЕС, выступив за отмену права авиакомпаний взимать с пассажиров отдельную плату за провоз ручной клади, передает rus.err.ee.
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Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте Европарламента, пассажирам авиакомпаний следует гарантировать право на провоз одной личной вещи (сумки, рюкзака или портативного компьютера с максимальными размерами 40x30x15 см), а также одного места ручной клади, сумма размеров которой по длине, ширине и высоте не превышает 100 см и весом не более 7 кг, без отдельной платы.
Комитет по транспорту также поддержал право детей в возрасте до 12 лет сидеть рядом с сопровождающим их взрослым без дополнительной платы и ряд других поправок, касающихся компенсации за задержку или отмену авиарейсов.
Если поддержанные комитетом по транспорту поправки будут также поддержаны пленарным заседанием Европарламента на голосовании, которое должно состояться в июле, Европарламент начнет переговоры со странами-членами ЕС об окончательных формулировках законопроекта о повышении защиты прав авиапассажиров.
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