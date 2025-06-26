Назад 27.06.25, 08:01 Письмо от Elektrilevi вызвало панику у владельцев солнечных батарей Продавцы электроэнергии недавно получили письмо от Elektrilevi, в котором говорится, что, если за последние два года продавец поставил в сеть меньше электричества, чем указано в его договоре, то за каждый неиспользованный кВт он должен заплатить 38 евро. У клиентов это вызвало панику и недопонимание, поскольку в письме не говорилось о принципах расчета мощностей.

Дополнение к Закону об электроэнергетическом рынке обяжет всех производителей электроэнергии доплачивать за неиспользуемые производственные мощности.

Foto: Liis Treimann

Владельцы солнечных панелей, которые продают все или часть производимого электричества в сеть, в последние годы вынуждены мириться с тем, что в пиковые периоды производства цена на электричество может достигать негативного значения. Это сильно сократило их побочные доходы от продажи электричества и поставило под вопрос целесообразность установки такого парка. На этом фоне письмо от Elektrilevi стало новым неприятным сюрпризом. В тематической группе Фейсбука пост с его копией собрал рекордное количество комментариев, из которых было очевидно: пользователи не понимают, о чем идет речь.

Новые правила

Как пояснил ДВ руководитель по развитию сетевых услуг Elektrilevi Тыну Роосве, в дополнениях к Закону об электроэнергетическом рынке государство ввело новый принцип в отношении неиспользуемых производственных мощностей, в том числе установило дополнительную плату за них. «Этот принцип применяется ко всем производителям электроэнергии, и плата в дальнейшем будет взиматься на регулярной основе – один раз в год, если производитель электроэнергии не выполнил условия, предусмотренные законом», - говорит специалист.

Цель этого изменения заключается в том, чтобы оптимизировать использование электросети и обеспечить эффективное распределение сетевых ресурсов, поскольку зарезервированные, но не использованные мощности снижают пропускную способность сети для других пользователей.

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«Требование по производству электроэнергии считается выполненным, если по крайней мере один раз в год в течение 15-минутного периода измерения средняя производственная мощность достигает не менее 95% от указанной в договоре производственной мощности, подаваемой в сеть», - пояснил Роосве. Как рассчитывать Однако расчет на реальном примере показал, что нужно учитывать еще один нюанс. Для примера был взят договор с Elektrilevi о продаже электричества, где указана мощность парка в 3,6 кВт. «В соответствии с требованием 95% в течение одного 15-минутного периода измерения в сеть должно быть подано 3,6 * 0,95 = 3,42 кВт», - говорит специалист. Однако из данных Elektrilevi, которые доступны клиенту в среде самообслуживания, следует, что за последний год мощность, передаваемая в сеть данным парком, достигла максимума 7 мая 2025 года, составив лишь 2,992 кВт. Это менее 95% от мощности, указанной в договоре. И тем не менее, в данном случае плата за неиспользованную производственную мощность не взимается. «При взимании платы Elektrilevi установила принцип, согласно которому неиспользованная мощность и плата за нее рассчитываются с точностью до киловатта с округлением в меньшую сторону. В данном примере 3,6 – 2,992 = 0,608, и при округлении в меньшую сторону неиспользованная часть составит 0 кВт, и плата за нее не взимается», - поясняет Роосве. Он также приводит другой теоретический пример, в каком случае плата бы взималась. «Возьмем тот же пример, где в договоре согласовано 3,6 кВт, но фактическая подача в сеть составила, например, 1,4 кВт. В этом случае уровень 95% не выполнен, и плата рассчитывается как 3,6 кВт - 1,4 кВт = 2,2 кВт. То есть неиспользованных 2 кВт. Соответственно плата за это составит 2 кВт * 38 евро = 72 евро (плюс НСО)», - говорит Роосве и отмечает, что согласно закону, первоначальный период составляет два года, то есть в этом случае общая плата составила бы 72 € * 2 = 144 €. Кто может стать жертвой нововведения Очевидно, что тот, кто заключил договор с Elektrilevi о продаже электричества, но при этом не ввел мощности в эксплуатацию или не подключил их к сети, вынужден будет нести эти расходы. В этом и заключается цель изменения – сократить объемы забронированных, но не используемых мощностей. Горячие новости 24.06.25, 11:43 Крупный предприниматель Юри Кяо: повышения налогов избили нас со всех сторон «Мы идем по дну» 22.06.25, 15:25 Урмас Сыырумаа: зачем инвестировать на бирже, если можно заняться собственным бизнесом «Тогда оружие всегда было у меня под рукой, а не где-то под сиденьем машины или под подушкой» 25.06.25, 08:48 Дефицит инженеров в Ида-Вирумаа обострится по мере роста новой промышленности KM 18.06.25, 19:56 Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней

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Однако жертвами могут стать и те, кто производят, но продают лишь часть вырабатываемой электроэнергии. С учетом, что в периоды, когда производство энергии панелями находится на пике, цена на электричество сильно падает, все чаще его стараются использовать для личного потребления, что также позволяет экономить как на сетевой плате при покупке электричества, так и на марже, которую при продаже электричества удерживает покупатель.

Таким образом, производимое электричество выгоднее в первую очередь использовать самому, а не продавать. Однако это может привести к тому, что поставка электроэнергии в сеть может оказаться меньше, чем указано в договоре, что в итоге приведет к невыполнению условия 95%.

«Если электрогенерирующее оборудование введено в эксплуатацию с меньшей мощностью (меньше панелей, нет идеальных условий, используется частично) или же на месте наблюдается значительное потребление, т. е. часть произведенной электроэнергии не поступает в электрическую сеть», - приводит Роосве примеры, когда условия договора могут быть нарушены.

Он также обращает внимание на ситуации, когда производитель использует аккумуляторы или накопители энергии. Если вся энергия из накопителя впоследствии используется для личного потребления, это будет означать, что электроэнергия не поступает в электрическую сеть, а значит, это может привести к невыполнению условий договора. «В то же время следует помнить, что аккумулятор также можно заряжать от сети и разряжать в сеть. В таком случае объемы, поданные из накопителя в сеть, также будут учитываться», - добавляет специалист.

Как избежать новых расходов

Исходя из новых норм, при выборе условий договора о продаже электроэнергии важно учесть установленную мощность оборудования и какой объем произведенной электроэнергии будет потребляться на месте и не будет подаваться в сеть. Однако и тут нужно учесть два нюанса.

Если анализ показывает, что для производителя электроэнергии будет разумнее уменьшить мощность, указанную в договоре, то это можно сделать бесплатно в любой момент, однако если в дальнейшем возникнет потребность в ее увеличении, это будет осуществляться в соответствии с условиями подключения и будет платным, обращает внимание Роосве.

Также необходимо помнить, что за превышение согласованной в договоре подаваемой в сеть мощности тоже взимается плата. «Однако и в этом случае при взимании платы за превышение действует принцип, согласно которому в случае превышения менее, чем на киловатт, дополнительная плата не взимается», - напомнил Роосве о правилах расчета Elektrilevi, согласно которым мощность и плата за нее рассчитываются с точностью до киловатта с округлением в меньшую сторону.