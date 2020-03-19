Swedbank оштрафован на 4 миллиарда шведских крон

За серьёзные дефекты в его методах по противодействию отмыванию денег.

Сегодня Финансовая инспекция объявила, что Swedbank AB был оштрафован на 4 миллиарда шведских крон (361 миллион евро) за серьёзные пробелы в его методах по противодействию отмыванию денег в странах Балтии. К такому выводу пришли финансовые инспекции Швеции и Эстонии, проводившие параллельно свои расследования.